Vlaganje v kader mora biti glavna prioriteta te in naslednjih vlad

Pomanjkanje zaposlenih v dolgotrajni oskrbi ostaja glavni problem, posebej pri neposrednem delu z uporabniki, kar je značilno za celotno EU. Vlaganje v kader in večja podpora zaposlenim v oskrbi bosta morali biti glavni prioriteti te in naslednjih vlad, ugotavljajo na inštitutu a socialno varstvo (IRSSV). Na tem inštitutu že dolgo zbirajo podatke o plačljivi pomoči družini na domu, ki bo lahko dopolnjevala za zdaj trenutno brezplačno dolgotrajno oskrbo (DO) na domu.

Leta 2024 je bila povprečna starost socialnih oskrbovalk 47,6 leta, približno 8 odstotkov je dolgotrajno odsotnih. Ob tem se postopoma upokojuje najštevilnejša in najbolj izkušena generacija izvajalk. »Delo na tem področju je fizično in psihično zahtevno. Poteka v izmenah, ponoči, ob koncih tedna in praznikih. Veliko bolniških odsotnosti dodatno zmanjšuje dejansko razpoložljivo število zaposlenih in veča tveganje za preobremenjenost, izgorelost, nove dolgotrajne bolniške odsotnosti in odhode iz poklica,« je opisala stanje dr. Lea Lebar, strokovno-raziskovalna sodelavka na oddelku za raziskovanje deinstitucionalizacije in dolgotrajne oskrbe na IRSSV. Zaradi pomanjkanja zaposlenih nekateri izvajalci ne zagotavljajo vseh storitev. Upokojuje se najštevilnejša in najbolj izkušena generacija oskrbovalk. Naval vlog na vstopnih točkah se umirja, junija je bilo teh 40 odstotkov manj.