Vlak je zjutraj trčil ob nastavljeno vrtno garnituro: SŽ zgrožene nad napadi

V Celju se je danes zgodaj zjutraj zgodil nov primer načrtnega ogrožanja varnosti na železnicah. Med Celjem in Žalcem je neznanec na tire nastavil kolo, mizo, stol in vrtno garnituro. Slovenske železnice (SŽ) so morale po trku vlaka s predmeti promet zaustaviti in organizirati nadomestni prevoz. Policijska preiskava poteka.

Direktor družbe SŽ Potniški promet Miha Butara je v današnji izjavi za medije v Ljubljani povedal, da se je incident zgodil ob 4.30, zaradi njega pa je bil promet nekaj časa zaustavljen. Pri tem se je zahvalil sodelavcem, ki so ob zgodnji uri v razmeroma kratkem času odstranili potniško garnituro iz prometa in organizirali nadomestne prevoze. Na železnicah so angažirali tudi policijo, ki je sprožila preiskavo dogodka.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je vlak po trčenju odpeljal naprej v smeri proti Žalcu. Vlakovna kompozicija ni bila poškodovana, prav tako ni bil poškodovan nobeden od potnikov. Celjski policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom.

Butara ne more razumeti oziroma je zgrožen zaradi dogajanja v zadnjem času. To namreč ni prvi tovrsten dogodek, ampak so se v zadnjih tednih in mesecih na tirih znašli skale, prometni znaki, ponekod so objestneži načrtno uničili kretnice idr.

»Ne gre za navadno nevestnost, temveč za načrtno možnost poškodovanja drugih ljudi,« je bil jasen Butara. »Ne gre torej zgolj za škodo ali potencialno škodo na voznem parku SŽ, saj ljudje, ki to počnejo, v resnici ogrožajo življenja vseh potnikov, in tukaj je šlo to čez vse meje dobrega okusa,« je dodal.

Butara upa, da bo policija storilce našla, tako kot je bilo to v primeru, ko je 19. avgusta v zgodnjih jutranjih urah v Novem mestu potniški vlak trčil v železniške tramove, ki so bili namerno nastavljeni na tire. Prav tako si obeta, da bodo uspešen epilog dočakale tudi preiskave drugih primerov ogrožanja varnosti na železnicah. Potencialno najnevarnejši primer je bil 29. septembra, ko so na postaji Bled Jezero na Bohinjski progi ugotovili namerno poškodovanje signalnovarnostne naprave in je le hitra reakcija zaposlenih preprečila trčenje dveh potniških vlakov.