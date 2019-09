Vlak na železniški progi med Vuhredom in Vuzenico znova vozi

Škode za vsaj 1,3 milijona evrov

V neurju, ki je območje Vuzenice prizadelo pred dobrim tednom, je bilo poškodovanih okoli 40 kilometrov cest, meteorna voda in blato sta zalila okoli 30 hiš in obnovljene prostore vrtca. FOTO: Anja Golob/Neurje.si

Kot so nam povedali na Slovenskih železnicah, je koroška železniška proga na odseku Vuhred–Vuzenica, ki je bila zaprta od 24. avgusta, od 9. ure znova odprta. Progo so zaprli zaradi treh sproženih zemeljskih plazov po ujmi v Vuzenici, v vmesnem času pa so na Slovenskih železnicah potnikom zagotovili avtobusni prevoz. Kot je sprva dejal vuzeniški župan, naj proga ne bi bila odprta še teden dni, saj je z nje odneslo tudi nekaj tračnic. neurju , ki je območje Vuzenice prizadelo pred dobrim tednom, je bilo poškodovanih okoli 40 kilometrov cest, meteorna voda in blato sta zalila okoli 30 hiš in obnovljene prostore vrtca, zaradi poplavljenih hiš pa sta se morali dve družini začasno izseliti.Župan Vuzenice Franjo Golob je pred tednom pojasnil, da škoda po prvi grobi oceni, v katero ni zajeta škoda na železnici, državnih cestah in vodotokih, znaša okoli 1,3 milijona evrov.