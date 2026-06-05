Vlomila v Avstriji, aretirana v Šentilju

Hrvata, ki so ju zasačili pri vlomu, iz Gradca pobegnila v Slovenijo, kjer so ju aretirali slovenski policisti

Slovenska policija je na območju Šentilja v Slovenskih goricah prijela hrvaška vlomilca in tako končala 35 kilometrov dolg pregon, ki so ga njihovi avstrijski kolegi začeli v južnem predmestju Gradca. Primer kaže na nov uspešen čezmejni pregon kriminala ob štajerski meji. Že ob lanskem izginotju spletne vplivnice iz Gradca sta slovenska in avstrijska policija uspešno sodelovali pri iskanju pokojničinega trupla in prijetju njenega nekdanjega partnerja, ki jo je zakopal v gozdu blizu Majšperka. Že v lanskoletnem primeru izginule vplivnice iz Gradca sta slovenska in avstrijska policija uspešno sodelovala pri izsleditvi trupla pokojnice. FOTO: Policijska Uprava Maribor Takrat je predstavnica za odnose z javnostmi na mariborski policijski upravi Anita Kovačič pojasnila: »Mednarodno sodelovanje ...