Gibanje Svoboda vložilo predlog za ukinitev dopolnilnega zavarovanja

Poslanci Gibanja Svoboda so včeraj prav potihoma in po rednem postopku, s prvopodpisanim Borutom Sajovicem na čelu, vložili novelo zakona, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Vsebina novele še ni vidna in ni znana niti koalicijskim partnericam, bo pa več znanega po današnji tiskovni konferenci ob 11.30, na kateri bodo sodelovali predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, minister za finance Klemen Boštjančič, vodja poslanske skupine Svoboda mag. Borut Sajovic ter poslanka Svobode in predsednica parlamentarnega odbora za zdravstvo mag. Tamara Kozlovič.

Tiskovno konferenco boste lahko spremljali na povezavi:

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je sicer napovedana v koalicijski pogodbi. Glede na to, da je novela vložena po rednem postopku, pa se pričakuje daljša obravnava.

Razlogov, da so z novelo pohiteli, je več. Prvi je zagotovo napovedan 30-odstotni dvig premije pri zavarovalnici Generali, pri čemer drugi dve zavarovalnici podražitev ne izključujeta. Drugi je padec podpore vladajoči stranki, kot tretjega pa se omenja možnost, da bi jih s predlogom glede preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko prehitela opozicijska SDS.

Za zdaj naj bi novela zakona predvidevala zgolj prenos dopolnilnega zavarovanja v obvezno.