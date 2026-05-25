Vložen predlog zakona o testiranju funkcionarjev na prepovedane droge

Iz stranke Resni.ca so popoldan sporočili, da je njihova poslanska skupina v proceduro Državnega zbora vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Zamisel o zakonsko obveznem testiranju državnih funkcionarjev na prepovedane substance je sicer stara.

Predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge je v preteklosti vlagala SDS, ki je na to temo predlagala tudi referendum.

Kot so zapisali, predlog uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Prepričani so, da bi tako krepili integriteto javnih funkcij ter zaupanje javnosti v delovanje državnih institucij.

Za teste bi žrebali, analizirali bi kri in urin, tudi lase

Kot spominjajo, imajo v prvi splošni programski točki Sprememba volilnega sistema (memorandum, str. 15) v skladu z odločbo US zapisano: »Prav tako bi zahtevali nenapovedane preizkuse alkoholiziranosti in testiranja poslancev na prisotnost prepovedanih drog v organizmu. Možna je tudi uporaba analize lasu, ki pokaže morebitno uporabo prepovedanih drog tudi za šest mesecev nazaj.«

Predlog določa, da bi se testiranje izvajalo na podlagi naključnega računalniškega žreba štirikrat letno, pri čemer bi bilo v vsakem krogu izbranih 10 odstotkov vseh funkcionarjev. Posameznik bi lahko bil izžreban največ dvakrat v istem koledarskem letu. Žreb bi potekal nenapovedano pod nadzorom Mandatno-volilne komisije s pomočjo certificiranega računalniškega algoritma.

Za izvedbo testiranj in laboratorijskih analiz bi bil pristojen Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete, ki bi moral zagotavljati uporabo mednarodno priznanih in akreditiranih metod ter visoko raven varovanja osebnih podatkov in sledljivosti postopkov. Analize bi se izvajale na podlagi vzorcev las, urina ali krvi, pri čemer zakon določa uporabo najmanj invazivne metode odvzema, ki še zagotavlja zanesljiv rezultat.

Predlog zakona omogoča tudi prostovoljno testiranje funkcionarjev kot izraz dodatne transparentnosti in osebne integritete. Funkcionar bi lahko kadarkoli med mandatom podal zahtevo za prostovoljno testiranje, Inštitut za sodno medicino pa bi ga moral pozvati na testiranje v roku 15 dni.

Konoplja je iz predloga izvzeta, saj v stranki Resni.ca želijo njeno legalizacijo in jasno zakonsko ureditev področja konoplje. FOTO: Tomi Lombar

Rezultati bi bili zaupni, kakšne bi bile posledice?

Poseben poudarek zakon namenja varovanju občutljivih osebnih podatkov. Rezultati testiranj bi bili zaupni, javno dostopne evidence ne bi bile vzpostavljene. Ob vsakem odvzemu bi se vzorec razdelil na primarni in kontrolni del, funkcionar pa bi imel v primeru pozitivnega rezultata pravico do ugovora in dodatne potrditvene analize.

V primeru dokončno pozitivnega izvida ali neupravičene zavrnitve testiranja zakon predvideva sprožitev ustreznih postopkov zaradi hujše kršitve dolžnega ravnanja in integritete funkcije. Za ministre in državne sekretarje bi to pomenilo predlog razrešitve, za poslance pa sprožitev postopkov po Kodeksu ravnanja poslancev Državnega zbora.

Financiranje rednih in prostovoljnih testiranj bi se zagotavljalo iz proračunskih sredstev organov, v katerih funkcionarji opravljajo svojo funkcijo, zakon pa predvideva tudi certificiranje računalniškega sistema za izvedbo žreba s strani Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

V predlogu zakona smo v 4. členu zapisali tudi: »Za prepovedane droge se ne štejejo substance, ki se v skladu s posebnimi predpisi uporabljajo kot zdravila in konoplja.« Konoplja je iz predloga izvzeta, saj se v stranki Resni.ca zavzemamo za njeno legalizacijo in jasno zakonsko ureditev področja konoplje (memorandum Ekonomija konoplje, stran 27).