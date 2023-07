Vmešavanje v delo policije je nedopustno – tako pod Janševo kot Golobovo vlado

V nadaljevanju preberite:

Uvrstitev 30-letnega generalnega sekretarja Mladega foruma Damijana Zrima v parlament je bila presenečenje, saj je na ravni volilne enote dosegel boljši rezultat kot nekdanji predsednik stranke Dejan Židan. Pravi, da mi je to uspelo tudi zato, ker so se mu pridružili številni – tudi tisti, ki so morda dobili občutek, da je stranka izgubila rdečo nit, a so v njem prepoznali možnost za spremembe.

Preverite, kaj meni še o barvi, vonju in okusu SD, pa o prioritetah koalicije in zakaj to po njegovo ni volilna zakonodaja – je eden od treh koalicijskih poslancev, ki nasprotuje uvedbi prednostnega glasu na ravni obstoječih volilnih enot. Pa tudi o nosilcu liste SD na evropskih volitvah in parlamentarni preiskovalni komisiji, v kateri je podpredsednik ...