Vnovič izdana začasna odredba glede nadzornikov RTV Slovenija

Po tem, ko je vrhovno sodišče razveljavilo začasno odredbo upravnega sodišča, s čimer so zadržali imenovanje treh novih nadzornikov RTV Slovenija, in naložilo izvedbo novega postopka, je bila vnovič izdana začasna odredba. In zaradi nje so po naših informacijah nadzorniki danes spet prekinili svojo sejo.V njej je sicer upravno sodišče zapisalo, da je po presoji sodišča tožnik v zadostni meri izkazal verjetnost nastanka težko popravljive škode, ki bi mu z morebitnim izvrševanjem izpodbijanega sklepa vlade zelo verjetno nastala zaradi predčasne razrešitve z mesta člana nadzornega sveta pred iztekom štiriletnega mandata.Do vsebinske odločitve upravnega sodišča, ali lahko vlada predčasno razreši »svoje« nadzornike v sicer 11-članskem nadzornem svetu RTV Slovenija, tako na tem mestu ostajajoinki jih aktualna vlada aprila skušala zamenjati zin Na upravno sodišče se je sicer obrnil razrešeni nadzornik Medved, na prvotno izdano začasno odredbo pa nato pritožili tako vlada kot tudi dva novoimenovana člana nadzornega sveta. Vrhovno sodišče je pritožbi ugodilo in odpravilo začasno odredbo, prvostopenjskemu sodišču pa naložilo izvedbo novega postopka, v katerem bi vsem z odredbo prizadetim osebam zagotovilo procesne pravice in izrekanje pred njeno izdajo. Hkrati je priznalo pravico razrešenim do pravnega varstva.Tudi sedaj Medvedov zagovornikdopušča možnost njihove pritožbe.