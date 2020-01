FOTO:Vnovič vroče pri izboru sodnikov v Luksemburgu

Ljubljana – Predvidoma v tem ali v prihodnjem tednu bo predsednik republike Borut Pahor opravil posvetovanja z vodji poslanskih skupin za izbor dveh sodnikov za Splošno sodišče EU v Luksemburgu, saj je pristojni odbor v Bruslju zavrnil dr. Marka Pavliho, dosedanjega sodnika dr. Mira Preka pa so že pred tem zaustavili očitki nekdanje sodelavke. A tudi tokratni postopek bo, kot vse kaže – in to še preden se je preselil v državni zbor – minil vse prej kot gladko.Kandidata za sodnika Splošnega sodišča EU, ki ju mora s 46 glasovi podpreti državni zbor, predlaga predsednik republike, pred tem pa mu svoje mnenje posredujeta še ...