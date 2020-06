FOTO:Na vnovičnih protestih več ljudi pešači

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Protivladni protesti danes potekajo že sedmi teden zapored. Tudi tokrat največ protestnikov pričakujejo v Ljubljani. Kot piše STA, današnji protesti ne bodo potekali s kolesi, ampak peš, saj se pripravlja tematska demonstracija proti avtoritarnim in fašistoidnim politikam.Na Prešernovem trgu se je zbralo veliko protestnikov, ki so se odpravili proti Trgu republike. Znova so pripravili več različnih transparentov, še posebej so tisti, ki opozarjajo na okolju škodljivo ravnanje politikov. Napovedi pred protesti so se uresničile, večina je prišla peš in ne s kolesi.Trenutno na Trgu republike še ni pretirane gneče, toda po besedah našega poročevalca na terenu »je mogoče čutiti, da se nekaj obeta«.