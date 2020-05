Vnovični protesti na kolesih, vojaki pripeljali ograde

Slovenska vojska je v središče prestolnice pripeljala zaščitne ograje pred napovedanimi protesti. FOTO: Blaž Samec/Delo

Glede današnjega sodelovanja policistov in vojakov pri ograjevanju Trga republike so na Policijski upravi Ljubljana za Delo pojasnili, da je Slovenska vojska »nudila izključno logistično pomoč pri prevozu iz skladišča Policijske uprave Ljubljana do Trga republike.« Pri razporejanju ograd pa da je policistom pomagal pogodbenik.



Policija, so dodali, sicer za tovrstne prevoze opreme uporablja edino tovorno vozilo starejše izdelave brez hidravličnega sistema za nalaganje, ki ne omogoča hitrega in racionalnega transporta ograj.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Današnji petek je tretji zapored, ko se bodo – predvidoma ob 19. uri – v središču prestolnice in drugod po Sloveniji zbrali protivladni protestniki.Spomnimo, ped štirinajstimi dnevi se je v Ljubljani po policijskih ocenah zbralo 3500 ljudi pred tednom dni pa 5500 (očividci so sicer število udeležencev prejšnji teden ocenili na približno 10.000). Enako kot zadnja petka bodo udeleženci današnjega shoda kolesarili, na nujnost sprememb pa bodo opozarjali s slogani (prejšnja shoda je zaznamoval vzklik »lopovi«) in piščalkami.Pred večernim protestom so že zamejili dostop do stavbe parlamenta, pri čemer je, opozarjajo očividci na družbenih omrežjih, sodelovala tudi Slovenska vojska.