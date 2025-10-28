50 milijonov bo država namesto za vodo (začasno) namenila za druge projekte

V nadaljevanju preberite:

»Obstaja tveganje, da se bodo nekatere priprave na dograjevanje južnoprimorskega vodovodnega omrežja zavlekle in jih zato do konca finančne perspektive 2021 - 2027 (torej do konca leta 2029) ne bodo izvedli.« Tako piše v nenavadnem sporočilu poslancev Gibanja Svobode, ki sporoča javnosti, da načrti za boljšo oskrbo z vodo predvsem v slovenski Istri zamujajo in da bodo do zastavljene varnejše vodooskrbe prišli nekaj let kasneje. Predvidoma 50 milijonov kohezijskih sredstev pa bo država (začasno) namenila za druge projekte, tja, kjer so projekti pripravljeni.