  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    50 milijonov bo država namesto za vodo (začasno) namenila za druge projekte

    V najboljšem primeru bodo gradbena dovoljenja za večino del pridobili čez eno leto, gradbena dela pa naj bi začeli leta 2027.
    Zajetje ob izviru Rižane. FOTO: Rižanski vodovod
    Galerija
    Zajetje ob izviru Rižane. FOTO: Rižanski vodovod
    Boris Šuligoj
    28. 10. 2025 | 05:00
    28. 10. 2025 | 08:57
    4:48
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    »Obstaja tveganje, da se bodo nekatere priprave na dograjevanje južnoprimorskega vodovodnega omrežja zavlekle in jih zato do konca finančne perspektive 2021 - 2027 (torej do konca leta 2029) ne bodo izvedli.« Tako piše v nenavadnem sporočilu poslancev Gibanja Svobode, ki sporoča javnosti, da načrti za boljšo oskrbo z vodo predvsem v slovenski Istri zamujajo in da bodo do zastavljene varnejše vodooskrbe prišli nekaj let kasneje. Predvidoma 50 milijonov kohezijskih sredstev pa bo država (začasno) namenila za druge projekte, tja, kjer so projekti pripravljeni.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Novice  |  Okolje
    Voda

    Slovenija, z vodo bogata dežela, mora zapirati pipe

    Pomanjkanje vode v slovenski Istri še ni alarmantno, čeprav Rižanski vodovod že črpa podtalnico. Huje je vročina zdelala skoraj vse kmetijske pridelke.
    Boris Šuligoj 11. 7. 2025 | 07:51
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vodooskrba

    Koprčani so potrdili vodno povezavo s Krasom

    Koprski mestni svetniki so podprli naložbo v omrežje Rižanskega vodovoda in Kraškega vodovoda, prispevala pa bo tudi država.
    Nataša Čepar 25. 1. 2024 | 23:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Stara železniška proga

    Istrani bi radi zavarovali svoj edini vodni vir

    Rižanski vodovod bo izdelal študijo ogroženosti vodovarstvenega območja pod Kraškim robom.
    Nataša Čepar 14. 6. 2023 | 17:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov

    Novomeški diakon Matic Vidic, ki dela s tamkajšnjimi Romi, o zaslugi politike za slabe razmere ne izgublja besed, rešitev vidi v zaposlitvah.
    Novica Mihajlović 27. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pot na Vzhod

    Trump se je vedel kot kralj, za japonskega cesarja skromnost najvišja vrlina

    Ameriški predsednik je v japonsko prestolnico priletel iz Kuala Lumpurja, od tod pa odhaja v Južno Korejo.
    Zorana Baković 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smrt igralca

    Umrl je »najlepši fant na svetu«

    Igralec, ki je pozneje postal tudi glasbenik, je bil znan po nazivu »najlepši fant na svetu«, proti kateremu se je boril vse življenje.
    27. 10. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Kako do gladke in negovane kože za vedno?

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Iskanje vodstvenih kadrov

    Vodje prihodnosti so agilni, prilagodljivi in človeško občutljivi

    Prihodnji vodje bodo združevali logiko umetne inteligence z empatijo. To je ključ do uspeha, pravi Simona Špilak, direktorica kadrovske agencije BOC Institute.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 10. 2025 | 18:10
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Digitalne zdravstvene platforme

    Podjetje Better utrjuje položaj v svetovnem vrhu digitalnega zdravstva

    Platforma Better podpira tako nacionalne kot regionalne sisteme in je že v uporabi v več kot 1000 institucijah v 28 državah.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 16:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Rižanski vodovod Koperpreskrba z vodoIstrainvesticijevodovod

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Mamdami in Newsom kot alternativa Trumpu

    Kandidat za newyorškega župana s podporo vse več uveljavljenih demokratov, za Belo hišo zainteresiran kalifornijski guverner.
    Barbara Kramžar 28. 10. 2025 | 19:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pokal pivovarne Union

    Lahko Olimpiji spodrsne tudi na Gorenjskem?

    Nogometaši Brava so se s težavami prebili v naslednji krog nogometnega pokala. Danes na delu Olimpija in Maribor.
    28. 10. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Vladavini prava bi pristrigli peruti

    Mednarodna primerjava: Slabljenje sistema zavor in ravnovesij je med glavnimi razlogi za nazadovanje po svetu, tudi v Evropski uniji
    Peter Žerjavič 28. 10. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Liga prvakov v odbojki

    Navijači v Tivoliju bodo v dresu zagotovo videli tudi Urnauta

    Odbojkarji ACH Volley se pripravljajo na povratno tekmo kvalifikacij za ligo prvakov z Orion Stars. Kolaković: S servisom jim ne smemo podariti niza.
    28. 10. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nujna seja o medvedih

    Lovci bodo medvede lahko streljali tudi v naseljih

    Ministrstvo stavi na interventni odstrel in medovarne smetnjake. Opozorila o konfliktu interesov stroke.
    Maja Prijatelj Videmšek 28. 10. 2025 | 18:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Vladavini prava bi pristrigli peruti

    Mednarodna primerjava: Slabljenje sistema zavor in ravnovesij je med glavnimi razlogi za nazadovanje po svetu, tudi v Evropski uniji
    Peter Žerjavič 28. 10. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Liga prvakov v odbojki

    Navijači v Tivoliju bodo v dresu zagotovo videli tudi Urnauta

    Odbojkarji ACH Volley se pripravljajo na povratno tekmo kvalifikacij za ligo prvakov z Orion Stars. Kolaković: S servisom jim ne smemo podariti niza.
    28. 10. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nujna seja o medvedih

    Lovci bodo medvede lahko streljali tudi v naseljih

    Ministrstvo stavi na interventni odstrel in medovarne smetnjake. Opozorila o konfliktu interesov stroke.
    Maja Prijatelj Videmšek 28. 10. 2025 | 18:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    MOBILNA TEHNOLOGIJA

    Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

    Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    Za koga je investicijski kredit primeren?

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Naj zgled zmagovalcev za trajnost opogumi še več slovenskih podjetnikov

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Zakaj strokovnjaki priporočajo to napravo za vaš dom

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    27. 10. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prihranki

    Se bo elektrika podražila?

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Trajnost kot konkurenčna prednost

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Ogrevanje

    Je spet prišel čas za utekočinjen naftni plin?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRILOŽNOST

    Pri severnih sosedih nastaja nova Silicijeva dolina

    Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    V zadnjih 20 letih so delnice poskočile od 7 do 8 % na leto. Kako kaže zdaj?

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ŽELEZNIŠKI MUZEJ

    Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

    Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

    Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo