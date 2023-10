Ogroženi prebivalci Baške grape so na varnem, razmere so še tvegane

Prebivalci ogroženih območij v Baški grapi so na varnem, a razmere so še vedno zahtevne, zato pristojne službe ljudi pozivajo, naj po nepotrebnem ne zapuščajo domov. Voda se hitro umika v struge, a grozijo plazovi, nekaj je še aktivnih v Podbrdu, je popoldne povedal poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Miha Vencelj.

Zaradi poplavljanja praktično vseh vodotokov na območju so morali danes evakuirati 15 prebivalcev vasi Koritnica in Klavže. Vencelj je povedal, da je več objektov huje poškodovanih, do Podbrda pa je trenutno možen dostop le z gorenjske strani ali po železnici.

Čeprav se razmere umirjajo, Vencelj opozarja, da je tveganje zaradi razmočenega terena, zato prebivalce poziva, naj ne zapuščajo domov po nepotrebnem vsaj še dan ali dva, da se razmere nekoliko umirijo.

Dopoldansko deževje je povzročalo hude težave na severnem Primorskem. Najbolj na udaru je občina Tolmin, natančneje Baška grapa. V Grahovem ob Bači so sprožili sirene za splošno nevarnost, saj je voda drla z vseh strani.

Kot so malo po 13. uri sporočili z Občine Tolmin, so zaprte številne lokalne in tudi državne ceste, in sicer med Ljubinjem in Podljubinjem, na več odsekih cesta med Bačo pri Modreju in Podbrdom, pa med Mostom na Soči in Čepovanom. Še je zaprta tudi državna cesta med Tolminom in Slapom ob Idrijci, medtem ko so državno cesto proti Novi Gorici deloma odprli za promet.

Zaradi slabega vremena so nastajale tudi okvare električnega omrežja in posledično do prekinitve dobave električne energije na nekaterih mestih distribucijskega področja Elektra Primorska. Največ napak je bilo na Tolminskem (Most na Soči, Baška grapa, Šebrelje) in Ilirskobistriškem.

Koritnica. FOTO: Aljaž Leban/Regijski štab CZ za severno Primorsko

V Bači pri Modreju ima Bača pretok že več kot 300 kubičnih metrov na sekundo. Do leta 2021 je bil največji izmerjeni pretok 263 kubičnih metrov na sekundo.

Že zjutraj so bili aktivirani gasilci vseh prostovoljnih gasilskih društev v okviru Gasilske zveze Tolmin, na terenu jih je 100, so dodali na občini. V vasi Grahovo ob Bači, ki leži na veliki količini podzemnih voda, se je sredi dopoldneva oglasila sirena za nevarnost, plazovi pa ogrožajo nekaj hiš tudi v Podbrdu, do koder je cesta s tolminske strani še vedno neprevozna. Za pomoč so bili zato zaprošeni gasilci iz Bohinjske Bistrice, ki lahko dostopajo z druge strani, so pojasnili na občini.

Baška grapa. FOTO: Aljaž Leban/Regijski štab CZ za severno Primorsko

Četudi je na terenu vsa razpoložljiva mehanizacija in reševalne ekipe, pa bo zaradi številnih dogodkov in odprtih lokacij potreben daljši čas za vzpostavitev normalnejših razmer na terenu, so opozorili. Vodotoki se sicer počasi umirjajo, večina jih ne narašča več in glede na napoved je pričakovati, da bodo v naslednjih urah upadali, so še sporočili z Občine Tolmin.

V Idriji petindvajsetkrat posredovali gasilci

Dežurna ekipa gasilcev in civilne zaščite ter pet prostovoljnih gasilskih društev je v Idriji in okolici od šestih zjutraj do petih popoldne posredovalo v petindvajsetih primerih. Veter je odkrival strehe v naseljih Gore, Dole, Ledinske Krnice, Črni Vrh, Pečnik in Idrija. Nekaj stanovanj je zalila padavinska voda. V ulici Vrh Zelj v Idriji se je sprožil manjši zemeljski plaz, ki neposredno ne ogroža tamkajšnjih hiš. Drug plaz je delno zasul cesto v Ledinskih Krnicah. Po podatkih Agencije za okolje je v Idriji v 18 urah padlo 128 mm dežja.