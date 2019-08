Voda zalivala kleti, veter odkrival strehe

Kako kaže?

V občinah Beltinci, Črenšovci, Odranci, Puconci, Turnišče, Kočevje in Vrhnika so včeraj zaradi neurja posredovali gasilci iz sedmih prostovoljnih gasilskih društev. Meteorna voda je zalila več objektov in cest. Veter pa je na Vrhniki prevrnil nekaj šotorov na prireditvi in v občini Beltinci pa je razkril streho na treh stanovanjskih objektih.Zaradi izpada električne energije na čistilni napravi v Turniščih je voda zalila ulico Pod Logom. Gasilci PGD Turnišče so vodo prečrpavali in tako preprečili zalivanje bližnjih stanovanjskih objektov, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo zlasti v zahodnih in severnih krajih kakšna ploha ali nevihta. Šibka burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, so obavili na Agenciji za okolje (Arso).Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki se bodo čez dan od severa razširile nad večji del Slovenije. Prehodno bo zapihal severni do severovzhodni veter. Nekoliko bolj sveže bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne na severozahodu okoli 20, drugod od 22 do 27, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V nedeljo bo sončno.