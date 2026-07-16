Vodenje Darsa začasno prevzema Anton Guzej

Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdanji generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa.

Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov 2. julija.

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je v začetku junija po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti.