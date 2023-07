Vodenje ministrstva za zdravje bo začasno prevzel premier Golob

Premier Robert Golob je Državni zbor (DZ) obvestil, da bo po odstopu Danijela Bešiča Loredana z mesta ministra za zdravje to funkcijo začasno opravljal sam. DZ se bo z menjavo na vrhu zdravstvenega resorja predvidoma seznanil v četrtek na izredni seji. O tem, kdo bi lahko postal nov minister se omenja nekdanja ministra Dorijana Marušiča in Sama Fakina, prvega moža ljubljanskega kliničnega centra Marka Juga, direktorja Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjana Pintarja in prvega moža celjske bolnišnice Dragana Kovaćiča.

Kot je dejal prvi mož Strateškega sveta Erik Brecelj, bo Golob temeljito premislil, komu bo zaupal ta položaj. Bešiča Loredana so mu mnogi odsvetovali zaradi njegove lastnosti, da ne posluša ali težko posluša druge, a se je vseeno odločil zanj. Zdaj pravijo viri, napake ne sme ponoviti.

Ali bo z Bešič Loredanom ministrstva za zdravje zapustil tudi nekdanji minister Aleš Šabeder, direktor urada za nadzor kakovost in investicije v zdravstvu, še ni znano.