V stranki Resnica očitno vre. Iz poslanske skupine sta izstopila poslanka Katja Kokot in poslanec Aleksander Štorek. Namesto Kokotove je vodenje omenjene skupine prevzela Martina Haring. Ta je sicer v državnem zboru nadomestila Borisa Mijića.

Svet stranke Resnica je na seji v sredo, 11. novembra, obravnaval vprašanje vodenja poslanske skupine in sprejel sklep, s katerim je poslanski skupini predlagal zamenjavo vodje poslanske skupine. Ali Katja Kokot zapušča tudi stranko Resnica, še ni pojasnila.

Resnica ima v klopeh državnega zbora po današnjem odhodu le še tri poslance (Zoran Stevanović, Nedeljko Todorović in Martina Haring), kar je minimum za delovanje poslanske skupine. Če jo bo zapustil le še en član, bo poslanska skupina razpadla.

V tem primeru bi poslanci Resnice izgubili več pravic in privilegijev, ki jih imajo poslanske skupine. Ne nazadnje poslanske skupine prejemajo finančna sredstva za zaposlovanje strokovnih sodelavcev, svetovalcev in sekretarje, poslancem pa pogosto omogočajo več govornega časa in funkcije v delovnih telesih državnega zbora.

Ugibanja o nestrinjanjih, zdaj jih je Kokotova potrdila

V začetku novembra so se pojavila ugibanja o nesoglasjih v Resnici, potem ko je Katja Kokot javno izrazila nestrinjanje z nekaterimi stališči in dejala, da je postala »tvegan politični kapital«. Namigovala je na nestrinjanje v zvezi z afero sporne prodaje zemljišča v Kranju, pri katerem naj bi posredoval predsednik Resnice Zoran Stevanović. Resnejša trenja v stranki je Kokotova sicer takrat zanikala.

Kot poroča 24ur.com, stranko poleg Kokotove zapušča še en poslanec, in sicer Aleksander Štorek. Oba kot razlog navajata razhajanja glede nadaljnjega sodelovanja v stranki in poudarjata, da sta kot poslanca dolžna ravnati po svoji vesti.

Katja Kokot je na družbenem omrežju facebook sporočila, da z današnjim dnem izstopa iz poslanske skupine Resnica. Zapisala je, da je sicer hvaležna za vse dosedanje izkušnje in skupno prehojeno pot.

»Žal kljub velikemu trudu nismo našli soglasja za nadaljnje usmeritve dela v stranki. Po ustavi je vsak poslanec dolžan ravnati po svoji vesti,« je sporočila Katja Kokot. Na koncu je sicer zapisala, da želi vsem dobro, in se še enkrat zahvalila. Sicer konkretnih podrobnosti o nesoglasjih ni pojasnila. Kokotova bo poslansko delo nadaljevala kot nepovezana poslanka.

Katja Kokot FOTO: Bor Slana/STA

Štorek: Odločitev po tehtnem premisleku

»Z današnjim dnem izstopam iz poslanske skupine Resnica. Hvala za vse izkušnje, ki sem jih do zdaj dobil v stranki, vendar v nadaljevanju ne vidim več poti za skupno sodelovanje. Po ustavi sem dolžan ravnati po svoji vesti,« je Štorek zapisal na družbenem omrežju.

Kot je povedal za Novi tednik, se je za izstop iz stranke in poslanske skupine odločil po tehtnem premisleku. Odločil se je, da bo deloval kot nepovezani poslanec. Kot tak pa da bo svoje obljube, ki jih je dal volivcem, še naprej poskušal izpolniti.

Odločil sem se za samostojno pot kot nepovezani poslanec. Kot tak bom svoje obljube, ki sem jih dal volivcem, še naprej poskušal izpolniti.« Sicer je za Novi tednik po parlamentarnih volitvah dejal, da ni pričakoval, da bo izvoljen v svojem okraju. »Prav tako smo v stranki resno 'zagrabili' za delo in naredili vse, da bi prišli v državni zbor. Sam sem zelo počaščen in hvaležen za glasove volivk in volivcev in delali bomo za to, da bi tudi v Celju še dodatno kaj naredili in uredili.«

Katja Kokot je bila ena od petih poslancev, ki jih je Resnica na letošnjih državnozborskih volitvah pripeljala v parlament. V državnem zboru je prevzela vodenje poslanske skupine in predsedovanje odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Odhod iz stranke sledi sicer le nekaj dni po volitvah, kjer je stranka dosegla slab rezultat. Po poročanju medijev je osvojila le en mandat občinskega svetnika, in sicer v Kranju, kjer jih je imela pred tem pet.

Mijič, Progros in iskanje poslanca

Stranko Resnica je v zadnjih mesecih pretresala tudi afera nekdanjega poslanca Mijiča, povezana z dolgovi njegovega nekdanjega podjetja Progros do delavcev in države ter spornim navajanjem izobrazbe. Mijič je sprva vztrajal, da ne namerava odstopiti, vendar je po več razkritjih, izključitvi iz stranke in pozivu njenega sveta 12. oktobra odstopil s poslanske funkcije. Pozneje je zaprosil še za nadomestilo plače po prenehanju mandata.

Njegov odhod je stranki povzročil dodatne težave, saj so prevzem poslanskega mandata zavrnili kar štirje kandidati z volilne liste. Med njimi je bil Slavko Moharič, ki je ocenil, da v trenutnih razmerah v državnem zboru ni mogoče konstruktivno delovati, ter Marjana Matjašič, ki se ni strinjala z nekaterimi potezami stranke in njenim sodelovanjem z vladajočo koalicijo. Šele konec oktobra je mandat sprejela Martina Haring, ki je nato v začetku novembra zasedla poslanski sedež.

Afera s prodajo zemljišča

V javnosti je v zadnjem obdobju odmeval tudi posnetek, na katerem je predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović govoril o tem, da je svoj položaj izkoristil za pridobitev donatorja za nakup občinskega zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju. Donator naj bi bil bosansko-hercegovski poslovnež Mladen Milanović. Razkritje je sprožilo vprašanja o morebitni zlorabi politične funkcije, Stevanović pa je očitke zavrnil in vztrajal, da je želel le pomagati pravoslavni skupnosti.

Stevanović se je zapletel tudi v spor z mediji, ki jih je označil za »sovražne sile« in napovedal, da jim ne bo več dajal izjav. Na njegove besede se je odzvalo Društvo novinarjev Slovenije in ga opozorilo na dolžnost nosilcev javnih funkcij, da odgovarjajo na vprašanja javnega pomena. Vzporedno stranka izgublja podporo volivcev. Po novembrskem Barometru je njena podpora z oktobrskih 3,5 odstotka padla na 1,8 odstotka, na nedavnih lokalnih volitvah pa je osvojila le en svetniški mandat.