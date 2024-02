Vodenje pravosodnega ministrstva lahko prevzame Golob sam

Nakup sporne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani še nima epiloga. V SD namreč še čakajo na odločitev predsednika vlade Roberta Goloba o usodi ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan, na državnem odvetništvu pa na ugotovitve cenilca, ki so ga najeli za izmero objekta. Ta je delo na terenu že opravil. Niso pa še sklenili pogodbe s cenilcem, ki bi ocenil vrednost objekta.

Večjega dvoma o tem, da se bo Dominika Švarc Pipan morala posloviti, pravzaprav ni. Vprašanje je le, kdaj se bo to zgodilo in kdo bo začasno prevzel resor, ki ga, sodeč po njenih izjavah v zadnjih dneh, več kot očitno ni obvladovala.

V uredništvu smo pridobili tudi korespondenco z njenimi podrejenimi, v kateri je pred letom dni (2. februarja 2023) ministrica zapisala, da se je s predsednikom vlade Robertom Golobom štiri mesece pred javnim razpisom za zbiranje ponudb pogovarjala o možnosti nakupa stavbe IMP v Ljubljani. O tej možnosti je s predsednikom vlade govorila, »ker se je večkrat peljala mimo in se ji je zdela primerna za sodno stavbo«, je povedala v pogovoru za portal N1.

V kabinetu predsednika vlade v tem njunem pogovoru o nakupu konkretne stavbe več mesecev pred javnim razpisom sicer ne vidijo nič spornega. »Predsednik vlade dr. Robert Golob se ni opredelil do konkretne stavbe, temveč je izrazil načelno podporo vsaki rešitvi, ki bo smotrna z vidika funkcionalnosti in cenovne dostopnosti,« so nam sporočili.

Ob tem se zdi nenavadno, da si ministrica, ki si je po Ljubljani ogledovala primerne objekte za sodno stavbo, ni ogledala objekta na Litijski, za katerega je podpisala večmilijonsko kupoprodajno pogodbo, in to ob dejstvu, da še zdaj ni jasno, koliko kvadratnih metrov sploh ima in koliko je vredna, saj cenitve pred podpisom pogodbe ni zahtevala.

Dominika Švarc Pipan je na družbenem omrežju Facebook zapisala, da »četudi bo najverjetneje morala oditi, bo odšla z mirno vestjo«. Odhod pravosodne ministrice pa ne bo pomenil, da se bo interno preiskovanje ozadja, ki je privedlo do podpisa kupoprodajne pogodbe, končalo. Prav zaradi raziskovanja ozadij Dominika Švarc Pipan po lastnih besedah zdaj brez podpore svoje stranke še vedno vztraja na položaju.

Izvedeli smo, da obstaja možnost, da bo vodenje resorja prevzel kdo drug in ne minister iz kvote SD. Morda bo to celo sam predsednik vlade Robert Golob, ki je po odhodu Danijela Bešiča Loredana nekaj časa vodil tudi ministrstvo za zdravje. Po neuradnih informacijah so predstavniki SD to možnost Golobu že omenili. Tako bi SD tudi poudarila, da si morebitnih nepravilnosti ne želi pospraviti pod preprogo. »S tem, da nekdo zunaj SD začasno prevzame vodenje ministrstva za pravosodje, nimamo težav,« je informacijo ob odsotnosti predsednice stranke, ki je v tujini, potrdil minister za gospodarstvo Matjaž Han.

Dogajanje je v SD povzročilo veliko nemira, tudi zato, ker je pravosodna ministrica s prstom pokazala na generalnega tajnika stranke Klemna Žiberta. »Ne razmišljam o tem, da bi odstopil ali se začasno umaknil, saj s samim nakupom stavbe nimam nič, seveda pa sledim besedam predsednice Tanje Fajon, da bomo ukrepali, če se bo dokazalo, da je bilo storjeno kaznivo dejanje,« pravi generalni tajnik.

Odgovornost ministrice nesporna

Aferi, ki pretresa SD in tudi koalicijo, saj v stranki niso zadovoljni zaradi odlašanja predsednika vlade glede njihove zahteve za razrešitev pravosodne ministrice, se nismo mogli izogniti niti v tokratnem podkastu Moč politike. Gosta, Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, in Jani Prednik, ki vodi poslansko skupino SD, sta enotna: Dominika Švarc Pipan mora oditi.

»Namen nabave dodatnih prostorov za potrebe pravosodja je bil dober, izvedba pa katastrofalna, odgovornost ministrice je objektivna. Pogodbo o nakupu je podpisala in v politiki se ve, da ko si objektivno odgovoren, je ta odgovornost nesporna, moraš jo prevzeti in se umakniti,« je ocenil Sajovic. Odhajajoči minister ni preiskovalec, nima pooblastil in po besedah Sajovica se krade čas, da se zgodba hitro in učinkovito razišče.

Jani Prednik pa je dodal, da se ne spomni, da v preteklosti predsedniki vlad ne bi sledili svojim koalicijskim partnerjem in ponovil pričakovanja SD do predsednika vlade glede razrešitve ministrice.

V pogovoru smo se dotaknili tudi evropskih volitev in reform, ki jih še kar čakamo, tudi davčne, ter vprašali, kaj menita o tem, da je vino obdavčeno enako kot hrana in ne kot alkoholna pijača.

