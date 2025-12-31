Vodenje vrhovnega sodišča prevzema Damjan Orož

Jutri bo vodenje vrhovnega sodišča prevzel vrhovni sodnik dr. Damjan Orož. Zadnja leta vodi oddelek za spremljanje sodne prakse na vrhovnem sodišču, sicer pa je bil namestnik vodje gospodarskega oddelka in tudi sodeči sodnik na tem oddelku.

Kot so sporočili z vrhovnega sodišča, je Orož je doktor znanosti pravnih ved. Poklicno pot kot prvostopenjski sodnik je marca 2006 začel na mestu okrajnega sodnika na okrajnem sodišču v Ljubljani. Na začetku karierne poti je bil sodnik na izvršilnem oddelku okrajnega sodišča v Ljubljani, kjer je bil tudi vodja izvršilnega oddelka sodišča in organizacijske enote za stečajne zadeve (osebni stečaj).

Do izvolitve za višjega sodnika je bil tudi podpredsednik okrajnega sodišča v Ljubljani. Na mesto višjega sodnika je bil imenovan septembra 2011. Funkcijo višjega sodnika na višjem sodišču v Ljubljani je opravljal na izvršilnem in gospodarskem oddelku tega sodišča.

Za vrhovnega sodnika je bil izvoljen decembra 2021. Sodi na gospodarskem oddelku, kot član senata pa tudi na drugih oddelkih vrhovnega sodišča. Zadnja leta vodi oddelek za spremljanje sodne prakse, je pa tudi član personalnega sveta vrhovnega sodišča, vodja projektne skupine nove funkcionalnosti baze znanja, član komisije za izdajo in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja ter član strokovnega sveta centra za izobraževanje v pravosodju. Sodeloval je tudi v več delovnih in projektnih skupinah na vrhovnem sodišču.

Je aktiven predavatelj in pisec strokovnih prispevkov predvsem s področja insolvenčnega prava, izvršilnega prava, civilnega procesnega prava, stvarnega in obligacijskega prava. V okviru svojih delovnih obveznosti znotraj sodstva je sodeloval tudi pri oblikovanju zakonodaje, zlasti glede zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter zakona o izvršbi in zavarovanju, občasno pa tudi glede ostalih zakonov in podzakonskih predpisov.

Direktorica agencije za kakovost v zdravstvu

Vlada je na današnji dopisni seji izdala odločbo o imenovanju Katarine Beravs Bervar za vršilko dolžnosti direktorja Javne agencije RS za kakovost v zdravstvu še za nadaljnjih šest mesecev oziroma do imenovanja direktorja agencije. Na tem mestu bo največ šest mesecev, to je najdlje do 3. julija, so zapisali po seji vlade.

Na prvi razpis za direktorja Javne agencije RS za kakovost v zdravstvu, ki je bil objavljen avgusta, sta prispeli prijavi dveh kandidatov, ki pa nista izpolnjevala pogojev. Člani sveta agencije so se zato odločili za ponovitev razpisa. Beravs Bervar sicer javno agencijo kot v. d. vodi od julija, na to mesto je bila imenovana po odstopu Marka Korenjaka.

Vlada je Javno agencijo RS za kakovost v zdravstvu, ki jo je predvidel zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, ustanovila marca letos, aprila pa je za v. d. direktorja agencije imenovala Korenjaka, in sicer do imenovanja direktorja. Mesec pozneje je imenovala tudi člane sveta agencije, ki so nato po zamenjavi vršilca dolžnosti začeli postopek javnega natečaja za imenovanje direktorja agencije. Naloga agencije je skrb za sistematično spremljanje, nadzor in izboljšanje kakovosti zdravstvenega varstva.