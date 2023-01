Direktorica in namestnica bosta morali vrniti covidne dodatke

V nadaljevanju preberite:

Direktorica Doma starejših občanov (DSO) v Metliki Ivica Lozar in njena namestnica Jerneja Šterk sta v petek podpisali dogovor o vračilu covidnih dodatkov v skupni vrednosti 9059 evrov. Po mnenju zaposlenih bi jih morali vrniti že pred časom, saj da sta si jih izplačali »nezakonito« in »neupravičeno«. A o tem si niti inšpektorat za javni sektor in ministrstvo za delo nista enotna.