FOTO:Vodilo sta kritično mišljenje in znanje

Univerza v Ljubljani, ki jo sestavlja 23 fakultet in tri umetniške akademije, praznuje sto let. Velja za – tako je tudi prepoznana – osrednjo znanstveno-raziskovalno institucijo v državi. Njena zgodovina pa vsebuje več kot le zgodbo o raziskovanju ali le »čisti« znanosti.Ko je nastajala, je bila del nove podobe Evrope in sveta po prvi svetovni vojni, obenem pa eden od institucionalnih stebrov nastajanja Slovenije, tako v smislu artikulirane kulture kot vzpostavljanja politične avtonomije narodnega prostora, ki je leta 1991 pripeljala do samostojne države.Julija 1919 je regent Aleksander Karađorđević podpisal zakon o Univerzi ...