Voditeljstvo za prodor v kompleksnem okolju

Utrinki iz lanskoletne konference World of Synergy. FOTO: Siniša Kanižaj/Eventnika

Ljubljana – Od 8. do 9. oktobra bo potekala izkustvena konferenca voditeljstva za prodor v kompleksnem okolju, ki jo tudi letos pripravlja ekipa World of Synergy (WOS). Prvi dan bo potekal le po spletu, drugi dan pa po spletu in v živo v Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju.Kot pojasnjujejo organizatorji, bo konferenca sestavljena iz mešanice zgodb in izkustva (interaktivne delavnice). Vsebino pa bodo soustvarjali prav vsi. Ker se svet spreminja in postaja zapleten in nepredvidljiv, je treba v skladu s spremembami preoblikovati tudi način voditeljstva. Udeleženci bodo lahko neposredno izkusili, kako se soočiti s kaosom, kako zgraditi svojo sposobnost za trajnostni uspeh in kako se premakniti v novo, zavestno voditeljstvo prihodnosti.Osrednja tema letošnje konference je odgovornost kot posebna sposobnost, in ne zgolj kot dolžnost. Gre za odgovornost kot kvaliteto posameznika in organizacij, ki so se sposobne ustaviti ter opazovati sebe in druge bolj poglobljeno ter poslušati svojo intuicijo in biti pripravljeni na ozaveščeno odzivanje na dane situacije.Na konferenci bodo med drugim govorci predsednica mednarodnega Bateson inštituta, avtor knjige The Patterning Instinct, nekdanja evropska komisarka, direktorica korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union, ustanovitelj Cancer Awakens in soavtor knjige My Cancer Is Meustanoviteljica Shakti Fellowship in soavtorica knjige Shakti Leaderhipdirektorica kadrovskih in splošnih zadev v BSH Hišni aparati, ustanovitelj TEDU Inštituta za kulturo telesa in duhain soustanoviteljica in urednica Metine liste»Še vedno zavzeto soustvarjamo svet sinergij, ki se je iz načrtovane konference v marcu razširil v sotočje idej, tokov, energije, ljudi, ki si želijo soustvarjati drugačen svet. Nosilno temo 'response-ability', sposobnost kreiranja ustvarjalnega odziva, smo v pandemiji močno trenirali,« so opisali organizatorji.Namesto preložene konference so tako izvedli svetovno premiero spletnega srečanja Beyond s, zatem pa jepredstavila spoznanja o ranljivosti in pogumu. Vsemu temu je sledila še svetovna premiera modela ekocivilizacije, prvi skupni spletni pogovorin, niz petih spletnih srečanj pa je zaključilaz umetnostjo postavljanja vprašanj za kreiranje prihodnosti.