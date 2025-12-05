Vodja novomeške ortopedije paciente preusmerjal v zasebno ordinacijo

Izredni strokovni nadzor na ortopedskem oddelku novomeške bolnišnice je pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je – kot so po poročanju STA sporočili na novinarski konferenci – razrešilo kot vodjo oddelka, mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi ter prijavilo vsem pristojnim organom pregona. Poleg njega je v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi še glavna sestra na ortopediji, ki jo sumijo, da je sodelovala v omenjeni nedovoljeni praksi.

Nanjo je vodstvo bolnišnice opozorila ena od pacientk, ki jih je ogorčena poklicala in povedala, da jo kličejo zaposleni iz bolnišnice in ji ponujajo možnost hitrejše operacije kolka v zasebni ordinaciji s koncesijo na Otočcu. Šlo naj bi za ordinacijo Arbor Mea.

Vodstvo bolnišnice je sprožilo večmesečno preiskavo, v kateri so ugotovili tudi, da je menda Kavčič paciente, ki jih je preusmerjal, na čakalnem seznamu puščal, vse dokler se niso znova vrnili po storitev (denimo slikanje) v bolnišnico. Takrat je po poročanju STA napisal, da so se odločili za poseg v drugi ustanovi. Tako so bili nekaj časa na dvojnem seznamu.

Poleg tega je imel na čakalnem seznamu tudi paciente, ki posega sploh še niso potrebovali. Čakalni seznam zdaj v bolnišnici prečiščujejo in že zdaj se je skrčil s 1200 na 800 čakajočih, je povedala direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan.

Z omenjeno nedovoljeno prakso so bili po besedah direktorice oškodovani predvsem težji pacienti, ki niso imeli možnosti preskakovanja čakalne vrste. »Velika škoda je bila povzročena tudi zaposlenim v bolnišnici, ugledu bolnišnice in zdravstvu kot celoti,« je po poročanju STA še povedala Kramar Zupanova, ki takšna sprevržena dejanja odločno obsoja.