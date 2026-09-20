Vodja poljske diplomatske varnosti po padcu v Ljubljani v kritičnem stanju

Vodja urada za diplomatsko varnost na poljskem zunanjem ministrstvu je po padcu iz tretjega nadstropja poslopja ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani v kritičnem stanju. Čeprav naj bi bil na dopustu, naj bi po poročanju poljskega portala Niezależna.pl prevzel diplomatsko pošiljko, za kar pa domnevno ni imel uradnega naloga, navaja Polanddaily24.

Okoliščine dogodka in morebitna povezava s službenimi obveznostmi ostajajo nepojasnjene.

Tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva Maciej Wewiór je za poljski portal Niezależna.pl potrdil, da je bil uslužbenec na zasebnem dopustu in da je bival v stanovanju ob diplomatskem predstavništvu, kjer se je zgodil padec.

Po poročanju portala naj bi uslužbenec kljub dopustu prevzel kurirske sezname, povezane z diplomatsko pošiljko, in jih dostavil naprej. Za to naj ne bi imel uradno izdanega naloga za službeno pot. Teh navedb ministrstvo v izjavi, ki jo povzema portal, ni potrdilo.

Vodja urada za diplomatsko varnost je pristojen za usklajevanje in nadzor varnostnih dejavnosti na poljskem zunanjem ministrstvu ter v poljskih diplomatskih predstavništvih po svetu.

Poljsko veleposlaništvo v Ljubljani vodi Leszek Soczewica, ki je februarja letos prevzel položaj odpravnika poslov. Gre za tesnega sodelavca poljskega zunanjega ministra Radosława Sikorskega. Soczewica je bil pred tem načelnik generalštaba poljskih oboroženih sil, državni podsekretar na zunanjem ministrstvu in poljski veleposlanik na Slovaškem.

Za pojasnila smo se obrnili na Policijo in poljsko veleposlaništvo.