Vodja sveta: Krivično je, da oblast razreši ljudi, ki so delali po pravilih

V torek bi morala potekati seja sveta zavoda ljubljanske psihiatrične klinike, ki bi se je morali udeležiti na novo imenovani člani, a ta ni bila sklicana. Vlada je namreč po mnenju pravnika dr. Rada Bohinca kršila materialno pravo, ko je namesto štirih imenovala pet svojih predstavnikov. Na ministrstvu za zdravje nasprotno menijo, da so ravnali zakonito. Možen je upravni spor.

Po tem, ko so prišle v javnost novice o domnevnem nasilju za zidovi Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (UPKL), so zadevo obravnavali tudi svetniki. Ker niso našli dokazov za nasilje in drugih nepravilnosti, se niso odločili za menjavo direktorja Bojana Zalarja. Sledila je njihova zamenjava.

»Ker menimo, da svet zavoda v prejšnji sestavi svojega dela ni opravil, kot bi ga moral v vlogi nadzornega organa, je vlada zamenjala pet članov,« je 8. junija pojasnil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Namesto dosedanjih članov Branke Neffat, Dražena Levojevića, Igorja Pigaca, Judith Unetič in Danila Lončariča so bili kot predstavniki ustanovitelja imenovani Tomaž Subotič, Alenka Kolar, Tomaž Krišelj, Marjan Mačkošek in Anja Kocjančič.

Zlivanje gnojnice

Predsednica sveta zavoda Branka Neffat je dejala, da so informacije o možni menjavi dobili že med sejo 7. junija, na kateri so obravnavali očitke o nasilju. Izjemno krivično se ji zdi, da oblast razreši ljudi, ki so vse naredili po predpisih in se trudili, ter na tak način po njih zliva gnojnico. Dodala je, da je vedno odprta za kritike, a naj bodo te utemeljene in naj se ima možnost predstaviti svoje videnje. V tem primeru nas minister za zdravje ni hotel niti slišati, je dejala. Stike so poskusili navezati tako z njim kot z direktorjem urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Alešem Šabedrom, a neuspešno.

Rado Bohinc se je po tem, ko je izvedel za način razrešitve, Branki Neffat samoiniciativno ponudil, da bo proučil zadevo z vidika zakonodaje. »Trije člani sveta smo pravniki in vsi smo takoj podvomili o zakonitosti sklepa o razrešitvi. Sama sem od prvega dne vedela, da ni zakonit. Bohinčevo mnenje, pa tudi mnenje drugih pravnih strokovnjakov, s katerimi smo govorili, je to potrdilo.« Svetovanje Bohinca naj bi po informacijah direktorja Zalarja stalo okoli 2000 evrov.

Različna mnenja

Bohinc je ugotovil, da je vlada imenovala pet novih članov sveta in ne štiri, kolikor ji po veljavnem pravilniku in sklepu o ustanovitvi pripada, ter je tako ravnala v nasprotju s predpisi. Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da v njegovem mnenju ni upoštevanih nekaterih ključnih zakonskih določb. Kje je nastal razkol?

Bohinc je navedel, da imenovanje štirih in ne petih predstavnikov ustanovitelja določata pravilnik o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država (z dne 14. decembra 2022), kot tudi sklep vlade o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda UPKL (z dne 23. decembra 2022). V omenjenem sklepu je v 25. členu zapisano, da se z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo uporabljati določbe statuta zavoda, če so v nasprotju s tem sklepom.

Ministrstvo je na drugi strani izpostavilo prehodno določbo prvega odstavka 24. člena sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda UPKL, v kateri je predvideno, da bo članom sveta zavoda, predstavnikom ustanovitelja, mandat prenehal s sklepom, s katerim bo vlada imenovala nove člane skladno z zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in zakonom o zdravstveni dejavnosti.

V omenjenem členu zakona o nujnih ukrepih je predvideno, da bodo sveti zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je država, v 60 dneh po uveljavitvi sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda z njim uskladile statute, vlada pa bo nato najpozneje v 30 dneh imenovala člane svetov zavodov. Ker statut psihiatrične klinike še ni usklajen, člani sveta zavoda opravljajo svoje delo v prejšnji sestavi, so pojasnili na ministrstvu.

Kaj bo sledilo, ni jasno. Vodstvo psihiatrične bolnišnice se bo odločilo za nadaljnje korake po tem, ko bo prejelo uradno pojasnilo ministrstva, za zdaj pa vztraja, da je pravilnik skladen z zakonom in veljaven.

Ko je odjeknila vest o možnem nasilju na psihiatrični kliniki, je minister za zdravje povabil vse, da lahko kdorkoli, ki je bil ustrahovan, pride do njega osebno in da bo sam poskrbel za varnost. Koliko se jih je oglasilo? Z ministrstva so sporočili, da sta minister in vodja sektorja za duševno zdravje Branko Bregar že opravila več pogovorov. »V interesu preiskave in zaščite posameznikov je, da ti ostanejo anonimni.«