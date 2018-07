Šarec: Največja razhajanja niso pri NSi

Brane Golubović, LMŠ:

Ljubljana – Predsednik republikeje danes, na željo novoizvoljenega predsednika državnega zbora in vodje poslancev LMŠ, že drugič v tem tednu z vodji poslanskih skupin opravil pogovore o podpori potencialnim mandatarskim kandidatom.Golubović je predsednika obvestil, da pogajanja med strankami vseskozi potekajo.Pred predstavnike medijev je stopil tudi vodja poslancev SD, ki je pojasnil, da bodo njihovi poslanci za mandatarja podprli. Intenzivno potekajo programska usklajevanja, vse stranke - tudi NSi - pa korak za korakom premagujejo ovire, ki so med njimi, je dejal. Zato verjame, da lahko prihodnji teden pride do podpisa ali vsaj parafiranja koalicijske pogodbe. Čeprav imata stranki pri nekaterih pogledih diametralno nasprotna stališča, se »predsednik NSi Matej Tonin z ekipo iskreno pogaja, da bi vstopila v vlado,« je ocenil.Vodja poslanske skupine SMCje zagotovil, da ima Šarec devet njihovih poslanskih glasov, za, ki so ga prejšnji teden izključili iz stranke, ni jasno, kako bi glasoval. Na vprašanje, ali bi v stranki raje sodelovali z NSi ali Levico je dejal, da so nekatere politične pozicije Levice takšne, ki niso sprejemljive za nobeno stranko, pri čemer je navedel referendum o izstopu države iz zveze Nato. »Imel sem občutek, da bodo storili vse, da ne bodo v nobeni vladi. So nam pa nekatera njihova programska stališča blizu,« je povedal. Koalicija z njo bi bila po Zorčičevih besedah možna, če bi nekoliko »obrusila svoje robove«.Medtem je vodja poslancev Levicedejal, da je sodelovanje v omenjeni koaliciji za stranko nemogoče.V ponedeljek in torek se je Pahor sestal s predstavniki vseh parlamentarnih strank. Na današnje pogovore je poleg LMŠ, SD, SMC in NSi naknadno povabil še predstavnika Levice, ki je v torek že napovedal, da strankine podpore ne uživa niti relativni zmagovalec voliteviz SDS niti prvak LMŠ Marjan Šarec.Ta je po včerajšnjih pogajanjih sporočil, da potrebne večine, torej 46 glasov še ni zbral, zato pričakuje, da bo predsednik republike mandat podelil Janši. Če Pahor jasnega stališča strank o tem, koga bi podprle za mandatarja, ne bo prejel, bo mandat resda podelil Janši, vendar je ta že napovedal, da ga ne bo sprejel, če ne bo imel zadostne večine med poslanci. Kot je znano ga poleg njegove stranke, ki ima 25 poslanskih glasov, podpirata le SNS s štirimi poslanskimi glasovi in NSi s šestimi. Njihova poslankazanj ne bo glasovala.Dopoldne so se nadaljevali tudi pogovori šestih strank, s katerimi Šarec skuša oblikovati vlado. V ospredju so bili predlogi Stranke Alenke Bratušek in Desusa, na njem so sodelovali pogajalci in predsedniki vseh strank z izjemo odhajajočega predsednika vladeŠarec je danes napovedal, da bodo do prihodnjega tedna pripravili nov predlog koalicijske pogodbe z vsemi pripombami strank. Nato bodo posamezne stranke »šestorčka« na svojih organih odločale, ali jim njena vsebina omogoča vstop v koalicijo.»Prihodnji teden bo verjetno treba opraviti tudi kadrovski razrez, kjer se zadeve lahko zapletejo, vendar ne zaradi nas. Kje se bodo, je težko napovedati,« je povedal prvak LMŠ. Prav tako morajo preseči vsebinske ovire, pri katerih do največ razhajanj ne prihaja pri NSi, ampak pri nekaterih drugih strankah. »Potencialni partnerji morajo stvari uskladiti predvsem med seboj, ne z nami,« je poudaril.Obregnil se je še ob Janšo, za katerega sicer meni, da je prav, da prvi dobi priložnost za sestavo vlade. Čeprav LMŠ še ni zbrala 46 glasov, Šarec ne govori o porazu. »Poraz bi bil, če bi imeli 35 poslancev, pa nihče ne bi hotel iti z nami v koalicijo,« je še povedal.