Vodji Štajerske varde Andreju Šišku spet odvzeli prostost

so danes zjutraj znova odpeljali policisti, potem ko je preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru v nedeljo zvečer zanj odredil izpustitev na prostost Njegov odvetnikje za Delo povedal, da je senat sodišča ugodil pritožbi tožilstva, zato so Šiška okoli 7. ure zjutraj obiskali policisti in ga znova odpeljali v pridržanje. S stranko je že govoril in na odločitev sodišča se bosta pritožila. Odločitev bo potem znana predvidoma v četrtek ali petek, je še dejal Osim.Policisti so ga prvič aretirali po hišnih preiskavah v četrtek na njegovem domu v Mariboru. Po večurnem zaslišanju v nedeljo popoldne je preiskovalni sodnik odločil, da ni vzroka za pripor, zato so ga izpustili na prostost. Zadeva je nato šla v odločanje na zunajobravnavni senat, ki je po Osimovih besedah odločil drugače kot preiskovalni sodnik. Zato so Šiška davi ponovno odpeljali za rešetke.Kot so danes sporočili z mariborskega okrožnega sodišča, je zunajobravnavni senat odločil, da v tem primeru obstaja podlaga za odreditev pripora, saj je podana velika verjetnost, da bo osumljeni s svojim ravnanjem nadaljeval, če zoper njega ne bo odrejen pripor. »Po mnenju senata je namreč podan utemeljen sum, da je osumljeni storil kaznivo dejanje ščuvanja k nasilni spremembi državne ureditve Republike Slovenije po I. odstavku 359. člena v zvezi s 355. členom kazenskega zakonika,« so navedli.V primeru, da zunajobravnavni senat ob odločanju o nestrinjanju med preiskovalnim sodnikom in tožilstvom odredi pripor zoper določeno osebo, je zoper ta sklep dopustna pritožba na višje sodišče. Po navedbah okrožnega sodišča je dopustna pritožba na višje sodišče v roku treh dni, torej najkasneje v petek, glede na to, da je zunajobravnavni senat zadevno odločitev sprejel v torek.Če bo odreditev pripora postala pravnomočna, je dopustna le še zahteva za varstvo zakonitosti, ki se vloži v roku osmih dni od vročitve sklepa osumljencu in njegovemu zagovorniku.Tožilstvo je pripor zahtevalo zaradi ponovitvene nevarnosti in odločitev zunajobravnavnega senata, ki ga sestavljajo trije sodniki, glede pripora za Šiška razumljivo pozdravlja. Po besedah vodje mariborskega okrožnega državnega tožilstvaje zunajobravnavni senat v celoti pritrdil tožilstvu. »Pritrdil je, da je opis kaznivega dejanja pravilen, da so izpolnjeni vsi zakonski znaki kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi državne ureditve, tako kot smo mi ocenili. V celoti je senat soglašal z oceno okrožnega državnega tožilstva in dejanje ocenil kot družbeno nevarno ter zoper osumljenca odredil pripor,« je povedal v današnji izjavi za medije.Tožilstvo mora najkasneje v petek vložiti na sodišče zoper osumljenca ali zahtevo za preiskavo ali neposredno obtožnico. »Razmišljali smo o zahtevi za preiskavo,« je glede tega povedal Simonič.Predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija Andrej Šiško je osumljen kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s kaznivim dejanjem oboroženega upora. Po ugotovitvah kriminalistov je iz objav z zborovanja Štajerske varde na začetku meseca v bližini Apač razvidno, da je pozival k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države.Šiško je v torek v izjavi za medije v Mariboru povedal, da je šlo pri spornem postroju, zaradi katerega ga je policija pridržala, le za provokacijo. »Namen je bil odpreti ljudem oči,« je dejal. Poudaril je, da na postroju, katerega posnetki so se pojavili na družbenih omrežjih, niso imeli pravega orožja, temveč le airsoft replike