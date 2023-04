Vodooskrba Istre se še naprej vrti okoli starih idej

V nadaljevanju preberite:

Ideja o zadrževalniku vode v Kubedu, ki jo je minuli teden kot dolgoročno rešitev za vodooskrbo slovenske Istre omenil minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, je stara že 40 let. Pri preverjanju konkretnega projekta iz leta 1998 so ugotovili pomanjkljivosti zaradi prepustnosti tal in negativnih vplivov na naravno okolje, izhaja iz predstavitve dr. Uroša Krajnca in dr. Andreja Kryžanowskega na simpoziju Slovenskega društva za zaščito voda iz leta 2020, ki je objavljena na spletu. V Kubedu sicer predlogu vnaprej ne nasprotujejo.

Kaj o novi-stari pobudi pravijo strokovnjaki s področja gradbeništva in okoljevarstva? Je Istra spet na začetku reševanja svojih težav z vodooskrbo ali je napovedan umik železnice z vodovarstvenega območja Rižane, kjer se nahaja Kubed, okoliščina, ki je odločilna? Ali so smiselne čezmejne vodovodne povezave in kako je s ponovno uporabo odpadne vode?