FOTO:Vodooskrba slovenske Istre je stabilna  

Ob izviru reke Rižane še niso ugotovili onesnaženja, a so ga iz vodooskrbe preventivno izključili. Foto Uroš Hočevar

Pri Slovenskih železnicah še vedno odstranjujejo posledice nezgode v predoru pri Hrastovljah. Foto Uros Hocevar/kolektiffimages

Delavci Slovenskih železnic. Foto Uros Hocevar/kolektiffimages

»Vodooskrba je stabilna. Opravljamo meritve morebitnega onesnaženja, ki pa ga še nismo zaznali, in črpamo podtalnico,« je povedala, predstavnica za stike z javnostmi pri Rižanskem vodovodu, ki oskrbuje območje slovenske Istre. Potem ko je v torek popoldne v predoru pri Hrastovljah iztiril tovorni vlak in se je ob poškodbi vagonov razlil kerozin, je ena večjih nevarnosti, da bi gorivo prešlo v podtalnico, saj se zajetje vodnega vira nahaja tik pod progo.Na Rižanskem vodovodu poudarjajo, da je voda varna, saj so povečali črpanje iz vodovodov v Sežani in Buzetu, preventivno pa so se odpovedali rižanskemu vodnemu izviru, medtem ko so začeli zajemati vodo iz zelo nizkih nivojev podtalnice. Če se bo pokazalo, da so sledi onesnaženja na izviru, bodo povsem prenehali tudi s črpanjem podzemnih virov Rižane.Pričakovati pa je, da bo do onesnaženja podtalnice po večjem dežju vendarle prišlo, zato na Rižanskem vodovodu uporabnike pozivajo k varčni porabi vode, predvidevajo pa tudi, da bodo potrebne dnevne redukcije. V slovenski Istri je poleti navadno zelo sušno obdobje, poleg tega se število uporabnikov vode poveča z 90.000 na 130.000, skupaj s turisti.»Danes bo seja regijskega štaba civilne zaščite, saj je šlo za izlitje nevarne snovi, povzročitelj, ki bo kril škodo pa so Slovenske železnice oziroma država,« je omeniliz koprskega občinskega štaba civilne zaščite. Koprski županje opozoril, da gospodarski interes ne sme biti pred temeljito sanacijo kraja nezgode.»Utirili smo četrtega od šestih iztirjenih vagonov. Ostaneta nam še dva. Hkrati ugotavljamo stanje zemljine, v katero se je iztekel kerozin, ki ji bomo izkopali in nadomestili z novo,« poveiz SŽ-Infrastrukture. Vzrok za iztirjenje vlaka je bil nenaden lom dela kretnice, kaj jo je povzročilo bo pokazala kriminalistična preiskava, izključili pa so že, da bi šlo za človeško napako.»Poslovne stranke spodbujamo k uporabi kamionskih prevozov, zato v prihodnjih dneh pričakujemo povečan kamionski promet,« so napovedali v Luki Koper. Za večjo pretočnost so nakladanje in razkladanje tovornjakov na vseh terminalih omogočili tudi v nočnem času, obenem so kadrovsko okrepili službe, ki so povezane z vstopom in izstopom tovornjakov iz pristanišča. Pri tem dodajajo, da če bo železniški promet res stal le nekaj dni, to štejejo kot višjo silo, tako kot so bili že v preteklosti blokirani zaradi žledoloma, stavke ali burje.Nezgoda z vlakom ponovno dokazuje potrebo po novem železniškem tiru med Divačo in Koprom. »To, da je proga nevarna in neustrezna, ves čas opozarjamo. V zadnjih desetih letih smo imeli tu več kot 450 požarov samo zaradi zaviranja vlakov, ob čemer se sprožajo iskre,« je izpostavil, predstavnik Sveta ljudske pobude za dvotirno progo. Načrtovana trasa drugega tira bo namreč speljana po ustreznejšem terenu.