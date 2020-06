Vodstvo bolnišnice upa, da bodo zdravniki ostali

Celje – Po današnjem večurnem sestanku vodstva Splošne bolnišnice Celje (SBC) in štirih zdravnikov specialistov urgentne medicine, ki so napovedali, da bodo dali odpovedi 1. julija, še ni znano, ali bodo napoved tudi uresničili. V SBC so pojasnili, da gre večinoma za sistemske težave, na katere ne morejo vplivati. Upajo, da si bodo zdravniki premislili.



Iz SBC so sporočili, da so zdravniki in vodstvo vendarle zbližali stališča. »Nekatere zadeve so rešljive znotraj bolnišnice. Zanje so pripravljene ustrezne rešitve in roki za njihovo izvedbo.«



Največja težava je še vedno sočasno delo v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči oziroma tako imenovani enoti za hitre preglede ter v prehospitalnem delu nujne medicinske pomoči. Po sestanku s specialisti so v SBC pojasnili, da je ta težava sistemska in nanjo ne morejo vplivati: »Enota za hitre preglede finančno ni pokrita od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure, težava je tudi nevključevanje zdravnikov družinske medicine Zdravstvenega doma Celje in koncesionarjev v zagotavljanje nujne medicinske pomoči. Vodstvo bolnišnice se je zavezalo, da bo to problematiko in predlog rešitve zanjo spet posredovalo ministrstvu za zdravje in ZZZS ter z njima poskušalo najti rešitev.«



Ali bo rešitev prišla, preden bi štirje od petih specialistov dali odpovedi, bo znano v desetih dneh. Specialisti urgentne medicine so zelo zaželen kader in po naših informacijah imajo vsi ponudbe že drugod.