Vodstvo Desusa o prihodnosti stranke, Pivčeva naklonjena kongresu

Analitiki ugotavljajo, da je stranka res v težkem položaju in na robu preživetja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Vodstvo in izvršni odbor DeSUS bosta danes razpravljala o prihodnosti stranke ter stališča, med katerimi bo predvidoma tudi predlog za sklic izrednega kongresa, poslala v odločanje članom sveta. Kongresu je po besedah strankinega govorcanaklonjena večina v vodstvu, tudi predsednica. Datum seje sveta pa še ni znan.Pivčevi je pet poslancev DeSUS odreklo podporo in jo po očitkih, ki nanjo letijo zaradi nejasnih plačil ob gostovanjih po Sloveniji, v začetku tedna pozvalo k nepreklicnemu odstopu. Če tega ne bo storila, svet stranke pozivajo, da ji izreče nezaupnico. Za takšen poziv so se v četrtek zvečer odločili tudi v strankinem pokrajinskem odboru Južna Primorska , kjer ocenjujejo, da predsednica med člani in v javnosti ne uživa več osebnega ugleda, s čimer krni tudi politični ugled stranke, je na twitterju sporočil predsednik odbora in sveta stranke Kot je Gantar napovedal že pred tem , se bodo člani sveta sestali do 25. avgusta, morda že prihodnji teden. A datum seje še ni znan. Svet stranke bo po pričakovanjih odločal o zaupnici Pivčevi . Ali bi predlog vodstva in izvršnega odbora za izredni kongres, ki naj bi ga danes po pričakovanjih sprejeli, glasovanje o zaupnici kakor koli spremenil, je težko reči. Vse je v rokah članov sveta, je v sredo dejal Ujčič. Gantar, čigar podporo je Pivčeva izgubila, je v primeru nezaupnice članov sveta Pivčevi pripravljen prevzeti vodenje stranke do kongresa, če bodo člani sveta tako odločili.Medtem se je odprlo vprašanje, kako lahko dogajanje v DeSUS vpliva na stabilnost vladne koalicije. Vodja poslancev DeSUSje tudi premierjav ponedeljkovem pogovoru seznanil s tem, da se v stranki ukvarjajo "s predsednico stranke, in ne ministrico ali koalicijo".Premier meni, da mora DeSUS, če je res samostojna stranka, zadevo rešiti brez vpliva drugih. Po mnenju političnih analitikov pa Pivčeva ne more ostati na čelu DeSUS, težko bo tudi ohranila funkcijo ministrice za kmetijstvo. Analitiki ugotavljajo, da je ta stranka res v težkem položaju in na robu preživetja.