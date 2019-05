Vodstvo doma Tabor pozvalo stanovalce k iskanju kadra

Želijo si ustreznejšega razumevanja vodstva

Cene oskrbe v enoti Tabor



Cena prve kategorije oskrbe v enoti Tabor je 19,35 evra na dan, druge 24,28 evra, tretje a 29,21 evra, tretje b 33,49 evra in oskrbe IV 34,6 evra. Po marčevskem dvigu cen je povprečna cena oskrbe v prvi kategoriji 20,90 evra na dan in v četrti 33,74 evra na dan. Doplačilo za enoposteljno sobo in lastno kopalnico v enoti Tabor je po 1,94 evra, za balkon v enoposteljni sobi 0,97 evra na dan, prav toliko tudi za dodatno opremo. Doplačilo za sladkorno dieto je 1,5 evra na dan, enako za sondno prehrano, kopanje na željo stanovalca 9 evrov, povijanje nog oziroma pomoč pri obuvanju elastičnih nogavic 2 evra, nameščanje slušnega aparata evro, še vedno so na ceniku tudi stroški ukrepov po okužbah (2,5 evra) itd.



Do prihodnjega februarja podražitve ne bo



Gradijo enoto v Dravljah, v Taboru pa omenjajo manj postelj

Ljubljana – Stanovalci enote Tabor ljubljanskega Doma upokojencev Center so na sestanku stanovalcev in svojcev z vodstvom doma, ki poteka vsaka dva meseca, znova opozorili na čedalje slabše razmere, predvsem zaradi pomanjkanja kadra in slabe organizacije dela v domu.Že na prvi letošnji seji sveta stanovalcev te enote, v kateri je 340 oskrbovancev, so opozorili na neredno zamenjavo posteljnega perila in brisač. Pogrešajo redne sestanke z vodjem kuhinje, na katerih so se pogovarjali o boljši kakovosti prehrane, a jih ni več, ker je dal odpoved. Dogaja se, da dobijo ne dovolj oprano in gnilo solato, premalo kuhan krompir, iz omake nastane neprivlačna godlja, včasih so koščki mesa premajhni, po drugi strani pa včasih ostajajo velike količine hrane, ki je stanovalci ne jedo. Opažajo pomanjkljivo čiščenje jedilnice, jedilnega pribora in posode.Vsako povišanje cene oskrbe in dodatnih storitev v domu mora biti povezano tudi s povečano kakovostjo storitev, so zapisali v zapisniku. Vedno znova poudarjajo tudi potrebo po ustreznejšem razumevanju vodstva doma, ki bi moralo več pozornosti nameniti vsakodnevnemu življenju stanovalcev.Namestnica direktorice Zlata Marin je stanovalce in njihove svojce seznanila s hudimi težavami zaradi pomanjkanja delovne sile, pri čemer dobiva odpovedi skoraj vsak dan. Zato od ponedeljka ne pripravljajo več obrokov na željo stanovalcev, zajtrk je za vse enak, prav tako ni več na voljo pripravljenega čaja v vsakem nadstropju. Po mnenju stanovalcev se to ne bi smelo zgoditi, saj v pogodbi, ki so jo podpisali ob prihodu v dom, piše, da so napitki v nadstropjih stalno na voljo. Marinova je povedala, da do februarja prihodnje leto ne bo podražitve oskrbe. Stanovalce je pozvala, naj ji povedo, ali vedo za koga, ki bi bil pripravljen delati v domu, da ga bo takoj zaposlila. Med drugim je dejala, da gre z veseljem s stanovalci protestirat pred parlament.Stanovalci se tudi sprašujejo, kako je mogoče, da Dom upokojencev Center v Dravljah gradi novo enoto, vredno 7,2 milijona evrov brez davka, pri čemer jim je ministrstvo od obljubljenih treh milijonov namenilo samo 600.000 evrov, zdaj pa vodstvo zaradi pomanjkanja kadra omenja, da bo moralo zmanjševati število postelj na Taboru. Po besedah predsednika sveta stanovalcev dr. Ignacija Vojeta od vodstva pričakujejo, da bi se kdaj sprehodilo med njimi in pogledalo razmere ter da bi bolj pritisnilo na ministrstvi za zdravje in delo, da bi začeli urejati stanje. Tudi od skupnosti socialnih zavodov pričakujejo bolj dejavno vključevanje. Če se razmere ne bodo uredile, nameravajo pisati varuhu človekovih pravic.