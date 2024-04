Vodstvo inšpektorata ima zaupanje ministra Mesca

Glede na to, da so se v javnosti pojavili namigi o slabih odnosih in mobingu na inšpektoratu za delo, sta Luka Mesec, minister, in glavna inšpektorica Inšpektorata za delo Katja Čoh Kragolnik ob podpori številnih sodelavcev medijem danes predstavila delo in načrte inšpektorata. Dotaknila sta se tudi razmer na inšpektoratu. Kot je dejala Čoh Kragolnikova, ne drži, da bi v kratkem času urad zapustilo 27 sodelavcev.

Potem ko je inšpektorat STA, kot poroča slednja, pred dnevi posredoval podatke, po katerih je od 1. januarja lani do 10. aprila letos pogodba o zaposlitvi prenehala 27 njihovim zaposlenim, je glavna inšpektorica danes poudarila, da se je dejansko v tem času za zaposlitev drugje odločilo pet uslužbencev, da pa so letos že uspeli zaposliti štiri nove sodelavce.

Na dodatna vprašanja novinarjev o odhodih je odvrnila, da so »v bistvu podatki od oktobra« in da so bile odločitve o odhodih drugih delavcev sprejete že pri prejšnjem vodstvu.

Kot je inšpektorica še zagotovila, niso prejeli nobene uradne prijave o mobingu, res pa je se je na vodostvo obrnila ena od zaposlenih, ker ni bila zadovoljna z odnosom s sodelavko. Ravnanje v pirmeru mobinga oziroma trpinčenja na delovnem mestu na inšpektoratu sicer ureja interni akt. Če bi tovrstno prijavo res prejeli, bi stekel ustrezni postopek.

Katja Čoh Kragolnik. FOTO: Irsd

Je pa inšpektorica omenila, da so pred kratkim zaradi navedb v medijih prejeli zahtevo za zaščito pred trpinčenjem in da je ukrepala v skladu z notranjim aktom. »Ugotovili smo, da si vsi želimo več odprte medsebojne komunijacije, zato bomo orgaizirali redna tedenska srečanja,« je napovedala.

O tistih, ki so zapustili urad, je Čoh Kragolnikova dejala, da se je za zaposlitev drugje v času njenega vodenja inšpektorata odločilo pet uslužbencev, zaposlili pa so že štiri nove. Njena vrata so sicer vedno odprta za vse, ki bi se soočili z mobingom, je zagotovila. Vtis, da inšpektorat deluje moteno, je napačen, je zagotovila. Vse območne enote po njenem delujejo nemoteno in dobro, delovanje inšpektorata pa se trudijo še izboljšati,

Prav tako prizadevanja vodstva podpira sindikalna skupina IRSD.

Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije, je pozval, da je treba okrepiti vrste inšpektorjev, saj da »bomo v nasprotnem prišli v krč, ko bo vsak lahko počel, kar se mu zdi«.» S tako kadrovsko pohabljenim številom inšpektorjev uspeha ne bo,« je še dejal.

Minister zadovoljen z delom inšpektorata

Minister Mesec, ki je priznal, da so se na inšpektoratu pod drugima dvema vodstvoma soočali s težavami, je sedanje vodstvo podprl in zagotovil, da se trudi stabilizirati stanje in da deluje v prid inšpektorata. Po njegovem Čoh Kragolnikova uživa večinsko podporo zaposlenih.

Sicer pa minister nikakor ne pristaja na to, da bi osebne težave reševali v medijih ali prek anonimnih sporočil.

V podkrepitev dobrega dela inšpektorata je Luka Mesec navedel naslednje: »Leta 2022 je inšpekcija za delo izdala 2,7 milijona glob, lani za milijon več. Letos je izvedla 1200 nadzorov več, kot je bilo prijav, to je 2800, in izdala za prek 800.000 evrov glob.« To po njegovem pomeni, da se »učinki inšpektorata izboljšujejo«.

Po poročanju STA so jim na inšpektoratu nedavno »pojasnili, da so leta 2021 izvedli 38.624 nadzorov, leta 2022 15.698, lani pa 10.101«.