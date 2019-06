Vodstvo Onkološkega inštituta ugodilo zahtevam Fidesa

Generalna direktorica Onkološkega inštituta (OI) Zlata Štiblar Kisić se je danes sestala s predstavniki reprezentativnih sindikatov na OI glede preklicev soglasij (za neprekinjeno delo nad 16 ur, za dežurno delo nad osem ur na teden, za starejše delavce ter starše, ki negujejo otroke do tretjega leta starosti), ki jih je pred mesecem dni vložilo 90 zdravnikov na OI z namenom, da se uredi plačilo zdravnikov in drugih, ki se vključujejo v zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, tako kot so plačani njihovi kolegi v nekaterih drugih zavodih, torej po plačnem razredu zaposlenega in s polnimi dodatki.



Vodstvo inštituta je na današnjem sestanku predstavnikom reprezentativnih sindikatov sporočilo, da je ugodilo zahtevam sindikata Fides, tako da se bo opravljanje dela v času neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV) vsem zaposlenim (tudi medicinskim sestram in drugim zdravstvenim delavcem, ki se vključujejo v zagotavljanje NZV) po novem izplačevalo po njihovem dejanskem plačnem razredu in s polnimi dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (noč, nedelja, praznik), in ne polovično kot doslej, ter da se bo, če je pri zaposlenem iz naslova zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva presežen redni fond, izplačalo opravljeno delo kot nadurno delo.



Sklep današnjega sestanka je bil, da vodstvo OI najkasneje do jutri s sindikati uskladi in uveljavi nov pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (NZV). Po uskladitvi in uveljavitvi novega pravilnika o organizaciji NZV se Fides zaveže s tem seznaniti vse zdravnike, ki so zaradi neustreznega plačila NZV podali preklice soglasij.