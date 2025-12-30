  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Vodstvo Policije odgovarja sindikatu: Naš cilj ni umik iz lokalnega okolja

    V Sindikatu policistov Slovenije so opozorili na ukinjanje dežurstva, na Policiji pojasnjujejo, da delo le »reorganizirajo«.
    Na Policiji so poudarili, da njihov cilj ni umik iz lokalnega okolja. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Na Policiji so poudarili, da njihov cilj ni umik iz lokalnega okolja. FOTO: Voranc Vogel
    R. I.
    30. 12. 2025 | 07:06
    6:20
    A+A-

    Sindikat policistov Slovenije je v javnem sporočilu pred dnevi opozoril na resno kadrovsko stisko policijskih enot po državi. Izpostavili so ukinjanje nočne dežurne službe na Policijski postaji Slovenska Bistrica, ki da je po njihovih navedbah »simptom širšega problema«. Skrbi jih tudi kadrovska podhranjenost policijskih vrst, ki da bi lahko negativno vplivala na zagotavljanje reda in miru po slovenskih krajih.

    image_alt
    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    V Policiji so za Delo poudarili, da varnost ljudi ostaja temeljna naloga policija in njihova absolutna prednostna skrb. Kadrovsko stanje ostaja eden ključnih izzivov, s katerim se soočajo že dlje časa, so pojasnili. Statističnih podatkov o tem, koliko enot po Sloveniji ima zagotovljeno 24-urno dežurstvo oziroma koliko jih je bilo ukinjenih, ne vodijo, saj je »reorganizacija dela živa stvar«, ki da jo sproti prilagajo. Poudarili so, da organizacijske spremembe izvajajo le za zagotovitev čim večje varnosti ljudi in premoženja, varnost v lokalnih skupnostih v Sloveniji pa da ni nikjer ogrožena.

    V Sindikatu policistov Slovenije so opozorili, da je po vsej državi vsaj 15 policijskih enot, ki zaradi pomanjkanja kadra ne morejo več zagotavljati 24-urne patruljne službe vse dni v tednu. Na konkretna vprašanja o tem, na koliko policijskih postajah so v zadnjih dveh letih ukinili nočno dežurno službo, koliko jih jo ima in koliko policistov bi potrebovali za optimalno delovanje po celoti državi, na Policiji niso odgovorili, prav tako tudi ne, kje bi v tem trenutku potrebovali največ kadra.

    Pojasnili so, da njihov pristop temeljni na »ocenjevanju varnostnih tveganj«. Ko zaznajo, da določena oblika dela ali struktura ne sledi več sodobnim varnostnim izzivom, jo prilagodijo, da stanje trenutnih razpoložljivih kadrov zadosti potrebam operativnih enot po Sloveniji v tej meri, da je varnost zagotovljena vsem.

    Ne ukinjajo, pač pa reorganizirajo

    Glede vprašanja reševanja kadrovske stiske izpostavljajo pravkar uzakonjeno možnost podeljevanja štipendij, sistemske ukrepe za trajnostni in stalni priliv novega kadra ter zadrževanje obstoječega, prav tako od leta 2018 deluje skupina za promocijo zaposlovanja, ki pripravlja strategijo promocije policijskega poklica. Ciljajo na 300 vpisanih kandidatov letno. Na Policiji ob tem poudarjajo, da je za organizacijo dela veliko kadrovsko obremenitev predstavljalo zaposlovanje kandidatov za varovanje objektov državnih organov, ki so jih v preteklosti izvajali policisti v okviru t. i. začasnega sestava.

    Odločitev o reorganizaciji dežurne službe je bila sprejeta na podlagi ugotovitev delovne skupine. FOTO: Uroš Hočevar
    Odločitev o reorganizaciji dežurne službe je bila sprejeta na podlagi ugotovitev delovne skupine. FOTO: Uroš Hočevar

    Po navedbah Sindikata policistov Slovenije je na območju Policijske uprave Maribor že šest enot brez 24-urne dežurne službe, tri pa ne zmorejo zagotavljati 24-urne patruljne službe. Podobno je v Celju, kjer je osem enot brez dežurnih policistov in tri brez stalne patruljne službe. V Ljubljani osem enot nima 24-urne dežurne službe, pet pa ne zagotavlja stalnih patrulj, v Murski Soboti in Novi Gorici pa so razmere primerljive, so navedli.

    Na Policijski upravi Maribor so navedbe sindikata glede ukinjanja dežurne službe na Policijski postaji Slovenska Bistrica zanikali. Pojasnili so, da je bila »s 15. decembrom reorganizirana« in da so njihovi policisti še zmeraj v vsakem trenutku dosegljivi občanom. »Dežurni policist je na policijski postaji prisoten med 6. in 19. uro vsak dan oziroma dodatno v skladu z aktualnimi operativnimi potrebami, izven tega časa pa lahko občani policiste pokličejo na 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Tudi v primeru prihoda na policijsko postajo v nočnem času bomo občanom zagotovili policista, ki se bo z njimi pogovoril oziroma obravnaval,« so pojasnili za Delo.

    Odločitev o reorganizaciji dežurne službe je bila, kot so še dodali, sprejeta na podlagi ugotovitev delovne skupine, ki je pripravila predlog optimizacije dela enote glede na analizirane trende varnostne situacije in operativnih zadev ter glede na število napotitev policistov glede na obstoječe kadrovskih resursov.

    »Tak način dela je dlje časa že vpeljan tudi na drugih policijskih postajah na našem območju. Stanje varnostne situacije na policiji nenehno spremljamo in analiziramo, da svoje operativne aktivnosti čim bolj prilagajamo v cilju čim večje prisotnosti na terenu in zagotavljanju čim krajših reakcijskih časov na varnostne dogodke,« so povedali.

    V Sindikatu policistov Slovenije so opozorili, da vsaj 15 policijskih enot ne morejo zagotavljati 24-urne patruljne službe vse dni v tednu. FOTO: Tomi Lombar
    V Sindikatu policistov Slovenije so opozorili, da vsaj 15 policijskih enot ne morejo zagotavljati 24-urne patruljne službe vse dni v tednu. FOTO: Tomi Lombar

    Varnost zagotavljajo terenske patrulje

    Ob tem na Policiji poudarjajo, da fizična prisotnost dežurnega policista v objektu sama po sebi še ne pomeni večje varnosti, saj da varnost prebivalcev zagotavljajo predvsem policijske patrulje na terenu, hiter odziv na klice in sposobnost učinkovitega ukrepanja, ne glede na organizacijsko obliko dežurne službe v nočnem času. »V vseh primerih Policija tudi ob prilagojeni organizaciji dela zagotavlja 24-urno odzivnost prek operativno-komunikacijskih centrov in policijskih patrulj, zato nihče ne ostane brez pomoči, ko jo potrebuje,« so se odzvali na navedbe sindikata, da bi bila lahko varnost občanov ogrožena.

    V Sindikatu policistov Slovenije so opozorili, da »zapiranje policijskih postaj ponoči in zmanjševanje prisotnosti policije ne sme biti razumljeno kot umik države iz lokalnih skupnosti, a hkrati opozarja, da se prav to dogaja v praksi.«

    Na Policiji so poudarili, da njihov cilj ni umik iz lokalnega okolja, temveč ohranjanje in krepitev dejanske varnosti v razmerah, kjer kadrovske omejitve zahtevajo odgovorne in premišljene odločitve. Tudi nedavni dogodki nas dodatno zavezujejo k temu, da varnostne razmere nenehno preverjamo, prilagajamo ukrepe in nikoli ne izhajamo iz predpostavke, da so razmere trajno stabilne.«

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Projekti

    Trst bi žičnico, Koprčani imajo raje Stolp miru

    Stolp miru z dvigalom na Markovec naj bi začeli graditi sredi 2026, čakajo na stavbno pravico z ministrstva za infrastrukturo.
    Boris Šuligoj 30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenska Istra

    Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

    Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.
    Boris Šuligoj 29. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Odpornost gospodarstva

    Odpornost gospodarstva: vse več surovine za reciklirani aluminij kupi Kitajska

    Če se delovanje gospodarstva in kritične infrastrukture prekine, družba, kakršno imamo, ne more delovati.
    Nejc Gole 30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prevzemi

    Družinska podjetja so brez naslednikov. Iskala bodo nove lastnike

    V zadnjem času več nakupov srednje velikih podjetij, nekaj je tudi politično bolj občutljivih poskusov transakcij.
    Nejc Gole 29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenska Istra

    Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

    Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.
    Boris Šuligoj 29. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    policijaPU Mariborkadrovska stiskavarnostkadriPolicijski sindikat Slovenije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Kopitarjevi Kralji poraženi v Denverju

    Za vodilno zasedbo lige in zahodne konference iz Kolorada so zadeli Jack Drury, Martin Nečas, Brock Nelson, Nathan MacKinnon in Cale Makar.
    30. 12. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Tekma zvezd

    Navijači potrdili, Luka Dončić je pred vsemi

    Po prvem delu glasovanja za tekmo zvezd v ligi NBA je Luka Dončić v prepričljivem vodstvu, sledita mu Giannis Antetokounmpo in Nikola Jokić.
    Nejc Grilc 30. 12. 2025 | 07:37
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Pri Denverju v skrbeh, poškodoval se je veliki Nikola

    Jokić se je poškodoval v zadnjih sekundah druge četrtine, ko je po nenamernem kontaktu z moštvenim kolegom Spencerjem Jonesom obležal in se prijel za koleno.
    30. 12. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kadrovska stiska

    Vodstvo Policije odgovarja sindikatu: Naš cilj ni umik iz lokalnega okolja

    V Sindikatu policistov Slovenije so opozorili na ukinjanje dežurstva, na Policiji pojasnjujejo, da delo le »reorganizirajo«.
    30. 12. 2025 | 07:06
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Losos v listnatem testu s porom in kremnim sirom

    Preprost, a eleganten ribji recept za vsako priložnost. Teknil bo vroč, takoj iz pečice, ali hladen, kot sendvič za malico.
    30. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Pri Denverju v skrbeh, poškodoval se je veliki Nikola

    Jokić se je poškodoval v zadnjih sekundah druge četrtine, ko je po nenamernem kontaktu z moštvenim kolegom Spencerjem Jonesom obležal in se prijel za koleno.
    30. 12. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kadrovska stiska

    Vodstvo Policije odgovarja sindikatu: Naš cilj ni umik iz lokalnega okolja

    V Sindikatu policistov Slovenije so opozorili na ukinjanje dežurstva, na Policiji pojasnjujejo, da delo le »reorganizirajo«.
    30. 12. 2025 | 07:06
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Losos v listnatem testu s porom in kremnim sirom

    Preprost, a eleganten ribji recept za vsako priložnost. Teknil bo vroč, takoj iz pečice, ali hladen, kot sendvič za malico.
    30. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo