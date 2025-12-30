Vodstvo Policije odgovarja sindikatu: Naš cilj ni umik iz lokalnega okolja

Sindikat policistov Slovenije je v javnem sporočilu pred dnevi opozoril na resno kadrovsko stisko policijskih enot po državi. Izpostavili so ukinjanje nočne dežurne službe na Policijski postaji Slovenska Bistrica, ki da je po njihovih navedbah »simptom širšega problema«. Skrbi jih tudi kadrovska podhranjenost policijskih vrst, ki da bi lahko negativno vplivala na zagotavljanje reda in miru po slovenskih krajih.

V Policiji so za Delo poudarili, da varnost ljudi ostaja temeljna naloga policija in njihova absolutna prednostna skrb. Kadrovsko stanje ostaja eden ključnih izzivov, s katerim se soočajo že dlje časa, so pojasnili. Statističnih podatkov o tem, koliko enot po Sloveniji ima zagotovljeno 24-urno dežurstvo oziroma koliko jih je bilo ukinjenih, ne vodijo, saj je »reorganizacija dela živa stvar«, ki da jo sproti prilagajo. Poudarili so, da organizacijske spremembe izvajajo le za zagotovitev čim večje varnosti ljudi in premoženja, varnost v lokalnih skupnostih v Sloveniji pa da ni nikjer ogrožena.

V Sindikatu policistov Slovenije so opozorili, da je po vsej državi vsaj 15 policijskih enot, ki zaradi pomanjkanja kadra ne morejo več zagotavljati 24-urne patruljne službe vse dni v tednu. Na konkretna vprašanja o tem, na koliko policijskih postajah so v zadnjih dveh letih ukinili nočno dežurno službo, koliko jih jo ima in koliko policistov bi potrebovali za optimalno delovanje po celoti državi, na Policiji niso odgovorili, prav tako tudi ne, kje bi v tem trenutku potrebovali največ kadra.

Pojasnili so, da njihov pristop temeljni na »ocenjevanju varnostnih tveganj«. Ko zaznajo, da določena oblika dela ali struktura ne sledi več sodobnim varnostnim izzivom, jo prilagodijo, da stanje trenutnih razpoložljivih kadrov zadosti potrebam operativnih enot po Sloveniji v tej meri, da je varnost zagotovljena vsem.

Ne ukinjajo, pač pa reorganizirajo

Glede vprašanja reševanja kadrovske stiske izpostavljajo pravkar uzakonjeno možnost podeljevanja štipendij, sistemske ukrepe za trajnostni in stalni priliv novega kadra ter zadrževanje obstoječega, prav tako od leta 2018 deluje skupina za promocijo zaposlovanja, ki pripravlja strategijo promocije policijskega poklica. Ciljajo na 300 vpisanih kandidatov letno. Na Policiji ob tem poudarjajo, da je za organizacijo dela veliko kadrovsko obremenitev predstavljalo zaposlovanje kandidatov za varovanje objektov državnih organov, ki so jih v preteklosti izvajali policisti v okviru t. i. začasnega sestava.

Odločitev o reorganizaciji dežurne službe je bila sprejeta na podlagi ugotovitev delovne skupine. FOTO: Uroš Hočevar

Po navedbah Sindikata policistov Slovenije je na območju Policijske uprave Maribor že šest enot brez 24-urne dežurne službe, tri pa ne zmorejo zagotavljati 24-urne patruljne službe. Podobno je v Celju, kjer je osem enot brez dežurnih policistov in tri brez stalne patruljne službe. V Ljubljani osem enot nima 24-urne dežurne službe, pet pa ne zagotavlja stalnih patrulj, v Murski Soboti in Novi Gorici pa so razmere primerljive, so navedli.

Na Policijski upravi Maribor so navedbe sindikata glede ukinjanja dežurne službe na Policijski postaji Slovenska Bistrica zanikali. Pojasnili so, da je bila »s 15. decembrom reorganizirana« in da so njihovi policisti še zmeraj v vsakem trenutku dosegljivi občanom. »Dežurni policist je na policijski postaji prisoten med 6. in 19. uro vsak dan oziroma dodatno v skladu z aktualnimi operativnimi potrebami, izven tega časa pa lahko občani policiste pokličejo na 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Tudi v primeru prihoda na policijsko postajo v nočnem času bomo občanom zagotovili policista, ki se bo z njimi pogovoril oziroma obravnaval,« so pojasnili za Delo.

Odločitev o reorganizaciji dežurne službe je bila, kot so še dodali, sprejeta na podlagi ugotovitev delovne skupine, ki je pripravila predlog optimizacije dela enote glede na analizirane trende varnostne situacije in operativnih zadev ter glede na število napotitev policistov glede na obstoječe kadrovskih resursov.

»Tak način dela je dlje časa že vpeljan tudi na drugih policijskih postajah na našem območju. Stanje varnostne situacije na policiji nenehno spremljamo in analiziramo, da svoje operativne aktivnosti čim bolj prilagajamo v cilju čim večje prisotnosti na terenu in zagotavljanju čim krajših reakcijskih časov na varnostne dogodke,« so povedali.

V Sindikatu policistov Slovenije so opozorili, da vsaj 15 policijskih enot ne morejo zagotavljati 24-urne patruljne službe vse dni v tednu. FOTO: Tomi Lombar

Varnost zagotavljajo terenske patrulje

Ob tem na Policiji poudarjajo, da fizična prisotnost dežurnega policista v objektu sama po sebi še ne pomeni večje varnosti, saj da varnost prebivalcev zagotavljajo predvsem policijske patrulje na terenu, hiter odziv na klice in sposobnost učinkovitega ukrepanja, ne glede na organizacijsko obliko dežurne službe v nočnem času. »V vseh primerih Policija tudi ob prilagojeni organizaciji dela zagotavlja 24-urno odzivnost prek operativno-komunikacijskih centrov in policijskih patrulj, zato nihče ne ostane brez pomoči, ko jo potrebuje,« so se odzvali na navedbe sindikata, da bi bila lahko varnost občanov ogrožena.

V Sindikatu policistov Slovenije so opozorili, da »zapiranje policijskih postaj ponoči in zmanjševanje prisotnosti policije ne sme biti razumljeno kot umik države iz lokalnih skupnosti, a hkrati opozarja, da se prav to dogaja v praksi.«

Na Policiji so poudarili, da njihov cilj ni umik iz lokalnega okolja, temveč ohranjanje in krepitev dejanske varnosti v razmerah, kjer kadrovske omejitve zahtevajo odgovorne in premišljene odločitve. Tudi nedavni dogodki nas dodatno zavezujejo k temu, da varnostne razmere nenehno preverjamo, prilagajamo ukrepe in nikoli ne izhajamo iz predpostavke, da so razmere trajno stabilne.«