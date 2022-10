Vodstvo RTVS bojkotiralo ustanovno sejo sveta delavcev

Svet delavcev Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se je danes v novi sestavi sestal na ustanovni seji. Predsednik sveta je postal Robert Pajek. Med drugim so generalnega direktorja RTVS pozvali, naj svet sprejme kot enakopravnega partnerja tudi glede referendumske kampanje o RTVS. Vodstvo RTVS je sejo bojkotiralo, so sporočili iz sveta.

Predsednik sveta je postal inženir telekomunikacij Robert Pajek (skupne službe), podpredsedniki pa Lidija Cokan (Regionalni center Maribor), Franci Pavšer (Radio Slovenija), Ilinka Todorovski (Izobraževalno središče) in Luka Zebec (MMC). Vsi so bili izvoljeni soglasno.

Soglasno so svetniki obsodili tudi odsotnost vodstva; ustanovne seje se namreč ni udeležil nihče, razen predstavnice vodstva Radia Slovenija. »To izraža podcenjujoč in neodgovoren odnos do sveta delavcev v trenutku, ko je RTVS v resnih finančnih, poslovnih, organizacijskih in programskih težavah,« so med drugim zapisali v sklepu.

Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je v nedavnih izjavah za medije dejal, da svet delavcev že vrsto let obvladujejo novinarji, »torej tisti zaposleni, katerih sindikat je napovedal stavko«. »V isti izjavi je še namigoval, da gre za koordinirane politične pozive,« so zapisali. Svet je spomnil, da je bil poziv k direktorjevemu odstopu v prejšnjem mandatu dvakrat izglasovan soglasno, sklep pa so podprli tudi člani vseh treh sindikatov.

»Svet delavcev generalnega direktorja zato poziva, naj prekliče netočne izjave in se v nadaljnje vzdrži nespoštljivih in neresničnih komentarjev o delovanju sveta kot organa soupravljanja,« so zapisali. Svet delavcev pričakuje tudi vzpostavitev enakopravnega dialoga med vsemi sodelujočimi pri upravljanju RTVS, kajti le tako lahko kakovostno opravlja mandat, ki so mu ga podelili zaposleni, so zapisali.

Vodstvo RTVS je svet med drugim pozval, naj ga »nemudoma vključi v vse razmisleke in dejavnosti« povezane s kampanjo pred referendumom o noveli zakona o RTVS, saj je dolžnost in odgovornost sveta, da sodeluje v razpravi o prihodnosti RTVS.

Glede krize vodenja RTVS pa je svet delavcev vodstvo pozval, naj »takoj zaključi postopek imenovanja odgovornih urednikov v uredništvih Multimedijskega centra in razvedrilnega programa Televizije Slovenija, pri imenovanjih pa naj upošteva mnenje uredništev,« so še zapisali v sporočilu za javnost.