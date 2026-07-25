Vodstvo šolskega ministrstva ne bi odgovarjalo

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so po naših informacijah vsi zaposleni dobili v podpis aneks, s katerim bi prevzeli odgovornost za vse napake v postopkih. Nenavadno je, da bi se vodilni podpisniki izključili vsakršne odgovornosti, zakon namreč pravi drugače. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino med zaposlenimi, ki so jih združili iz prejšnjih šolskih ministrstev, po izpovedih zaposlenih vladajo mučne razmere. Vsaj odkar je minister Borut Rončević v intervjuju za Dolenjski list potrdil, da želi ministrstvo preseliti v Novo mesto: »Pri tem ne govorim o simbolični selitvi ministrove pisarne ali nekaj zaposlenih. Moj cilj je preselitev celotnega ministrstva, ne zgolj sprememba naslova na dopisnem papirju.« Z aneksom bi se izognili odgovornosti Nekateri izmed ...