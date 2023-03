Vodstvo UKC Ljubljana miri, da ni razloga za skrb

Danes zjutraj smo poročali, da je otroški srčni kirurg Roman Gebauer je zaradi neurejenih razmer prekinil sodelovanje z UKC Ljubljana. Ob treh popoldne sta izjave za medije o zdravljenju otrok s prirojenimi srčnimi napakami podala strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn in strokovni direktor Kirurške klinike UKC Ljubljana Ivan Kneževič. Prisotni bodo tudi generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug, v. d. strokovnega direktorja Gregor Norčič ter predstojnik kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja Nikola Lakič.

Strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn je dejal, da zdravljenje otrok s srčnimi napakami poteka normalno. Na trenutno stanje je Pokorn zelo ponosen. »Imamo delujočo službo za kardiologijo,« je poudaril. Pri kirurški obravnavi otrok je bil velik napredek, v lanskem letu so na kirurško zdravljenje v tujino poslali le štiri otroke. Od leta 2018 so dosegli velik napredek in ni nobenega vzroka za skrb, je zagotovil Pokorn.

Kljub temu sta trenutno dva primera, za katera »bi bilo bolje«, če bi ju operiral Gebauer. Kaj točno bodo storili z njima še ne vedo, a zagotavljajo, da bodo problem rešili.

Strokovni direktor Kirurške klinike UKC Ljubljana Ivan Kneževič je zagotovil, da imajo dva usposobljena srčna kirurga in trenutno zagotavljajo najboljšo možno oskrbo otrok s prirojenimi srčnimi napakami v zgodovini. Eden izmed dveh kirurgov je sicer dlje časa bolniško odsoten.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je pojasnil, da se je z Gebauerjem srečal pred mesecem dni. Prebral je pismo trenutno odsotnega pediatričnega kardiologa Mihe Weissa, ki je predlagal nekatere izboljšave in izrazil obžalovanje nad prekinitvijo sodelovanja z Gebaurejem, ki bi ga bilo po njegovem mnenju nujno nadaljevati. Jug je pojasnil, da možnosti nadaljnega sodelovanja z Gebauerjem ne izključujejo, če bodo »za to našli motiv«.

Juga je sporočilo Gebauerja, da prekinja sodelovanje z UKC Ljubljana presenetilo. »Verjetno je on nekatere stvari videl drugače, kar pa ne pomeni, da je njegova plat izrazito edina prava,« je dejal. Z Gebauerjem osebno sicer nihče izmed prisotnih ni govoril. »V naslednjih tednih bomo z njim stopili v kontakt,« je na novinarska vprašanja odgovoril Jug.

Predstojnik kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja Nikola Lakič je poudaril težko psihično breme, ki ga nosijo pediatrični kardiologi.

Gebauer, ki otrokom in mladostnikom s prirojenimi srčnimi napakami pomaga po vsem svetu, je po neprijetnih izkušnjah, ki jih je imel v ljubljanskem kliničnem centru, dobil občutek, da ga ne potrebujejo več. Na njegova sporočila in ugotovitve se nihče od odgovornih ni odzival.