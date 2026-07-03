Minister naj bi dosegel dogovor z radiologi, v UKC Maribor o tem ne vedo nič

Vodstvu Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor kljub poskusom dogovora ni uspelo prepričati skupine interventnih radiologov k nadaljnjemu sodelovanju. Kot so sporočili danes, so ti 1. julija, ko bi morali podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja. Za pomoč so se zato obrnili na druge javne zavode.

Sedmerica interventnih radiologov je po neuspešnih pogajanjih za dvig plačnih razredov podala kolektivno odpoved v začetku maja, predstojniško mesto pa je takrat zapustil Jernej Lučev.

Kot pravijo v UKC Maribor, so vse od nastanka krize v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in svetom zavoda skušali v okviru veljavne zakonodaje konstruktivno iskati rešitve. Izvedli so številne pogovore in sestanke, a so se zahteve radiologov po njihovem tedensko spreminjale in stopnjevale.

V proces strokovnih dogovorov so vključili tudi mediatorje, ki so v vseh fazah pogajanj potrdili, da je bil dogovor večkrat dosežen. Interventni radiologi bi bili plačani po posegih, glede na zahtevnost razporejenih v tri kategorije, ministrstvo za zdravje pa je ugodilo zahtevi po zvišanju plačnih razredov.

»To je bil dogovor, h kateremu so se zavezale vse strani. Ko je bilo treba podpisati nove pogodbe, so si radiologi premislili in postavili dodatno zahtevo po ustanovitvi posebne enote za interventno radiologijo. Tudi tej zahtevi je bilo ugodeno, a do podpisa novih pogodb ponovno ni prišlo, ker so se pojavile nove zahteve in postavljali novi pogoji,« so pojasnili v mariborski bolnišnici.

Konec junija naj bi bil po trditvah vodstva UKC Maribor znova dosežen dogovor, v katerem so bile izpolnjene vse njihove zahteve, a ko bi morali v sredo podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, so podpis znova odklonili ter skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja z argumentacijo, da dodatno zahtevajo odstop generalnega direktorja in strokovne direktorice.

Konec junija naj bi bil po trditvah vodstva UKC Maribor znova dosežen dogovor. FOTO: Leon Vidic

Kot pravijo v bolnišnici, je strokovni svet 9. junija sprejel sklep, da takoj začnejo z reševanjem razmer na sistemsko utemeljen način. Kratkoročno so se za pokritje najnujnejših interventnih posegov in zagotovitev neprekinjenega zdravstvenega varstva obrnili na druge javne zdravstvene zavode, ob tem pa bodo reorganizirali endovaskularno kirurgijo in interventne posege ter vzpostavili multidisciplinarni tim različnih specialistov, v katerem bodo imeli posegi interventne radiologije pomembno mesto.

»Zavedamo se, da takšnih strokovnjakov ni mogoče nadomestiti čez noč. Ravno zato smo si tako prizadevali za dogovor in ravno zato smo skušali narediti vse, da bolniki ne bi bili prikrajšani za oskrbo, ki jo potrebujejo. To je naše poslanstvo kot javnega zdravstvenega zavoda - in temu poslanstvu se ne bomo odrekli, ne glede na okoliščine,« so še sporočili iz UKC Maribor.

Ministrstvo eno, UKC Maribor drugo

Slabo uro po sporočilu iz mariborske bolnišnice so povsem drugačno sporočilo poslali z ministrstva za zdravje, kjer pravijo, da se je minister Tadej Ostrc srečal s predstavniki interventnih radiologov UKC Maribor ter da je odprt in iskren pogovor pripeljal do dogovora, ki zagotavlja nadaljnje izvajanje te dejavnosti v mariborskem zavodu.

Minister se je ob tem interventnim radiologom zahvalil za odgovorno odločitev v korist pacientov. Doseženi dogovor po njegovem predstavlja pomemben korak k stabilizaciji razmer in zagotavljanju nemotene zdravstvene oskrbe prebivalcev severovzhodne Slovenije in širše.

Ministrstvo za zdravje bo skupaj z UKC Maribor nadaljevalo aktivnosti za dolgoročno ureditev razmer ter krepitev stabilnosti in zaupanja v delovanje javne zdravstvene ustanove, so dodali, ob tem pa so napovedali, da bosta minister in predstavnik interventnih radiologov vsebino doseženega dogovora predstavila na ponedeljkovi novinarski konferenci v Ljubljani.

V UKC Maribor so po omenjenem sporočilu ministrstva povedali, da s pogovori med ministrstvom in interventnimi radiologi niso seznanjeni.