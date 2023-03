Vodstvo UKC vzpostavilo stik s češkim kirurgom, ki je prekinil sodelovanje

V nadaljevanju preberite:

Po tem, ko smo v Delu 24. marca razkrili, da je Roman Gebauer, vodilni češki otroški srčni kirurg, prekinil sodelovanje z UKC Ljubljana in da se mu na njegovo sporočilo ni nihče odzval, so se vodilni v Ljubljani vendarle zganili. Dan po objavi članka so organizirali tiskovno konferenco, na kateri je generalni direktor doc. dr. Marko Jug dejal, da ga je Gebauerjeva odločitev presenetila. »Verjetno je on nekatere stvari videl drugače, kar pa ne pomeni, da je njegova plat izrazito edina prava,« je dejal. »V prihodnjih tednih bomo z njim stopili v stik,« je na novinarska vprašanja odgovoril Jug.

Na UKC so potrdili, da je generalni direktor Marko Jug držal obljubo. Kaj se je dogovoril z Gebauerjem? Kakšen je bil njegov odziv, smo v pogovoru, ki bo v Delu objavljen jutri, vprašali v. d. strokovnega direktorja UKC doc. dr. Gregorja Norčiča.