Vohuna, zajeta za Bežigradom, sta bila profesionalca z ogromno denarja

Britanski Guardian je razkril nove podrobnosti v zvezi z domnevnima ruskima vohunoma, aretiranima v Ljubljani. Guardianov poročevalec je zapisal, da je Slovenija v tem primeru del veliko večje igre, pri čemer pa naj bi se zahodni diplomati z Moskvo že dogovarjali o izmenjavi ujetnikov. Za ujeta vohuna naj bi medtem potrdili tudi, da sta profesionalca.

»Vse skupaj stoično sprejemata. Očitno je, da sta profesionalca, a ne govorita (s slovenskimi oblastmi op. a.),« je za Guardian povedal neimenovani vir. Kot še navajajo, je isti vir potrdil, da trenutno potekajo pogajanja na visoki diplomatski ravni. »Videli bomo, kako pomembna sta za Rusijo. To je zdaj igra. Jasno je, da je Slovenija tukaj le posredno,« je povedal.

Guardian je v članku posredoval tudi informacijo, da je bila policijska in obveščevalna akcija v Ljubljani – v poslovni zgradbi Lesnine ob Parmovi za Bežigradom – dobro izpeljana in da so policijske enote posredovale na ulici, ob kateri sta živela, par aretirala, njuna otroka pa odpeljala v socialno varstvo. Policija je zatem preiskala njuno pisarno na Parmovi ulici v Ljubljani in odkrila ogromne količine denarja. Količina naj bi bila tako velika, da so bankovce preštevali več ur.

Glede tega denarja sklepajo, da bi ga lahko uporabili za podkupovanje ruskih obveščevalcev. Ta naloga pogosto pripade neuradnim vohunom ali ilegalcem, saj tiste, ki delajo na veleposlaništvih, pogosto nadzorujejo.

Po navedbah Guardiana so ju njuni znanci opisovali kot navadno družino, otroka pa je bilo redno mogoče slišati, kako igraje vreščita v španščini na vrtu. Vohunski par naj bi sicer večinoma deloval zunaj meja Slovenije, Ljubljana pa naj bi jima služila kot varno zatočišče zaradi šibkejšega obveščevalnega okolja.

Obtožnica proti vohunoma pravnomočna

Obtožnica zoper domnevna ruska vohuna, ki so ju slovenski organi pregona prijeli lani, je sicer pravnomočna, njun pripor pa podaljšan, je v četrtek potrdila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

»Obtožnica zoper dva ruska državljana je danes pravnomočna. To pomeni, da je pripor podaljšan. Obtožena sta dveh kaznivih dejanj, in sicer kaznivega dejanja vohunjenja ter kaznivega dejanja overitve lažne vsebine,« je pojasnila v izjavi za medije. Za kaznivi dejanji vohunstva in overitve lažne vsebine jima grozi skupaj do osem let zapora.

Ob tem je Fajonova še dodala, da je na podlagi tega ministrstvo za zunanje in evropske zadeve poklicalo ruskega veleposlanika Timurja Ejvazova na pogovor. Veleposlaniku so izrazili oster protest.

Kriminalisti so tuja državljana, osumljena vohunjenja, sicer priprli že v začetku decembra. Moški in ženska, osumljena vohunjenja, naj bi bila v partnerski zvezi. Predstavljala sta se z imenoma Maria Rosa Mayer Munos in Ludwig Gisch. Ker je zadeva označena z določeno stopnjo tajnosti, so na tožilstvu že od začetka postopka skopi pri dajanju informacij.