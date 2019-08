Vohunjenje za drugimi kršitelje lahko drago stane

Ljubljana – Katere poklicne skupine ljudi največkrat nezakonito brskajo po osebnih podatkih drugih? Informacijski pooblaščenec ugotavlja, da so najbolj radovedni na policiji in v zdravstvu, torej tam, kjer obstaja možnost dostopov do zanimivih registrov.V UKC Maribor v tem času poteka preiskava o tem, koliko od 5000 vpogledov v zdravniško dokumentacijo pretepene sodnice je bilo nezakonitih. Koliko tovrstnih vpogledov v dokumente pa je v zadnjih letih sankcioniral urad informacijske pooblaščenke (IP)?Od leta 2016 do leta 2018 so tam izdali 38 odločb o prekršku, s katerimi so bile kršiteljem izrečene sankcije zaradi nezakonitih ...