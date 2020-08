Vojaka za incident na meji ne bodo preganjali

Preberite še: Incident na meji: razhajanja v izjavah

Veliko trenj

Vojak, ki je legitimiral zamejskega Slovenca, ni storil naznanjenega kaznivega dejanja kršitve človekovega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, ugotavlja tožilstvo. FOTO: Blaž Samec/Delo

Različne interpretacije dogodka ob meji.

Tožilstvo v njem ni našlo znakov kaznivega dejanja.

Oškodovanec ima pravico, da sam prevzame kazenski pregon.



Ministrstvo in vojska še brez komentarja

Ljubljana – Okrožno državno tožilstvo v Kopru je v zvezi z majskim incidentom v občini Hrpelje-Kozina v bližini italijanske meje, ko naj bi pripadnik Slovenske vojske nameril puško v sprehajalca, sprejelo odločitev. Ker tožilstvo ni našlo znakov kaznivega dejanja, ga ne bodo kazensko preganjali.Spomnimo, 32-letni državljan Slovenije in Italijez začasnim bivališčem v Sloveniji se je po lastni izpovedi za Primorski dnevnik tistega dne z dekletom sprehajal po gozdu nad dolino Glinščice. Ko se je nekoliko oddaljil od dekleta, naj bi do njega prišla moška v vojaški opremi, eden od njiju pa da je zahteval, da se takoj ustavi. »Stoj, sit down,« naj bi zakričal in v njegovo glavo, tako sprehajalec, uperil avtomatsko orožje. »Prestrašil sem se. Nisem vedel, kaj se dogaja. Mislil sem, da je neki norec, ki se igra vojaka. Ukazal mi je, naj klecnem. Ko je slišal, da govorim slovensko, je umaknil orožje in se začel opravičevati. Bil je vojak Slovenske vojske,« je med drugim povedal za Primorski dnevnik, ki je zgodbo objavil 23. maja. Takrat je dejal tudi, da naj bi mu vojak rekel, da patruljirata obmejno območje in iščeta morebitne migrante, ki na tem območju vsak dan prečkajo mejo in so na poti proti Italiji.Sledila je vojaška preiskava, po kateri je obrambni minister Matej Tonin pojasnil, da vojakov tisti dan (8. maja) na tistem območju ni bilo, ter dopustil možnost, da gre za lažno novico ali pa da se je nekdo pretvarjal, da je slovenski vojak. Preiskava kriminalistov uprave kriminalistične policije in vojaške obveščevalne službe pa je potem pokazala, da je vojska na tem območju bila, toda ne 8. maja, ampak dan prej.Dogodek na meji se je zgodil 7. maja, takrat sta bila sprehajalca v resnici tam in Slovenska vojska ju je legitimirala, so glavne ugotovitve poročila, ki ga je na seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) ustno predstavil direktor obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo. Predsednik Knovsaje takrat še navrgel, da od treh ministrov – za notranje, zunanje zadeve ter za obrambo – in od predsednika vlade pričakuje opravičilo zamejskemu Slovencu, ki so ga označili za pripadnika teroristične organizacije, ter zaradi trditev, da je bil dogodek insceniran. »Pri opravičilu zaradi nedopustnih izjav vztrajam, saj se mora predsednik vlade brzdati v svoji komunikaciji z javnostjo,« je odločen Nemec.Obrambni ministerje pozneje tvitnil, da vojak Slovenske vojske v Malalana ni uperil puške, ga ni legitimiral in mu ni odvzel prostosti. Dodal je, da je v skladu s pravili delovanja izvajal nalogo.Preiskavo je usmerjalo koprsko državno tožilstvo. »Potrjujemo, da je v zadevi, v zvezi s katero sprašujete, tožilstvo 28. julija odločilo, da pri obravnavanem dogodku ni bilo storjeno nobeno kaznivo dejanje,« nam je povedala višja državna tožilka in namestnica vodje koprskega državnega okrožnega tožilstva. Kot poroča STA, ni podan sum, da bi vojak storil naznanjeno kaznivo dejanje kršitve človekovega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic. Oškodovanec ima 30 dni od prejema tega sklepa pravico, da sam prevzame kazenski pregon.Na obrambnem ministrstvu in v Slovenski vojski so potrdili, da so s sklepom tožilstva seznanjeni, a zadeve ne bodo komentirali, dokler ne bo pravnomočno končana.