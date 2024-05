Vojaška šola bo sodelovala s fakultetami

»Lani se je v Slovenski vojski na novo zaposlilo več kot 330 ljudi, prvič po letu 2010 smo presegli številko 300,« je s trendi zanimanja za delo v Slovenski vojski zadovoljen obrambni minister Marjan Šarec. A veliko je tudi upokojitev in med ukrepi, s katerimi na ministrstvu želijo doseči cilj 10.000 pripadnikov in pripadnic vojske, je približevanje poklica mladim s tesnejšim povezovanjem s fakultetami ter celostni sistem izobraževanja.

Center vojaških šol (CVŠ) je osrednja ustanova, kjer se na različnih stopnjah izobražujejo in usposabljajo vsi pripadniki vojske in vojaški uslužbenci – to so strokovnjaki na posameznih področjih, na primer zdravstveno osebje, IT-strokovnjaki, finančniki, pravniki … –, preden so razporejeni v posamezne enote v vojski, razen zaposlenega civilnega osebja, kot so na primer kuharji, vzdrževalci, mehaniki.

»CVŠ je vstopna točka za karierno pot v vojski, pred tem pa morajo vsi kandidati razen civilnega osebja pridobiti osnovno usposobljenost v enem od naših veščinskih centrov, ki so v Vipavi, Postojni, Bohinjski Beli, Murski Soboti in Novem mestu. To traja tri mesece,« pojasnjuje nadporočnik Zoran Kovačić, namestnik poveljnika učne čete na šoli za častnike. Dodaja, da je zdaj ob zdravstveni usposobljenosti edini pogoj za zaposlitev v vojski slovensko (ne pa dvojno) državljanstvo, prestati je treba tudi varnostno preverjanje.

Do pred kratkim so bila vrata v vojsko odprta kandidatom z najmanj dokončano srednjo šolo (četrta stopnja izobrazbe), zdaj pa to ni več pogoj, saj je formalno priznano izobrazbo znotraj vojaškega poklica mogoče pridobiti v okviru CVŠ.

»Skrbimo za to, da se ves čas karierno razvijamo in rastemo po činu. V vojski se posameznik lahko razvija v različnih poklicih, običajno na podlagi izobraževanj, pridobivanja znanj in izkušenj preide na drugo, odgovornejše mesto vsakih tri do pet let. Formalno akreditirana je naša višja strokovna vojaška šola, ki omogoča podčastnikom s peto stopnjo izobrazbe, da pridobijo šesto stopnjo, na podlagi česar potem lahko napredujejo v višje podčastniške čine. Srednjeročno CVŠ načrtuje tudi akreditiranje programov, ki bi omogočili uradno sedemstopenjsko izobrazbo, torej magisterija in več. V tujini je nekaj običajnega, da pripadniki s polkovniškim in brigadirskim činom pridobijo doktorat, in tudi CVŠ želi omogočiti takšen karierni razvoj ter priznanje civilne izobrazbe,« predstavi načrte CVŠ Zoran Kovačić.

Šola za častnike odprta za vse profile

V šoli za častnike, vstopni pogoj v katero je poleg pridobitve osnovne usposobljenosti v veščinskem centru tudi izobrazba šeste stopnje, za novo študijsko leto načrtujejo novost, s katero po sogovornikovih besedah želijo mladim približati poklice v vojski. Povezali se bodo z določenimi fakultetami, na katerih bodo študenti dobili možnost, da šesti semester študija namesto na matični fakulteti opravijo na šoli za častnike.

»S tem bodo pridobili uradno priznano bolonjsko stopnjo izobraževanja, kot bi jo na svoji fakulteti, hkrati pa bodo imeli priložnost dobiti vpogled v delo častnikov in poklicne priložnosti ter osvojiti določena specifična znanja in veščine,« opisuje Kovačić in spomni tudi na brezplačno bivanje in prehrano v času šolanja. S tem ko posameznik dobi priložnost v praksi spoznati nek poklic, mu morda postane zanimiv.

Po končanem semestru bodo tisti, ki bodo želeli ostati, najprej napoteni v veščinski center na usposabljanja in nato v šolo za častnike, preostali pa se bodo brez obveznosti, s pridobljeno magistrsko izobrazbo vrnili v svoje okolje.

Kot pravi Kovačić, želijo v svoje vrste privabiti vse profile, od bodočih poveljnikov do vrhunskih ekspertov na posameznih področjih, še posebej informatike, vsebince, strojnike oziroma na splošno tehnične profile, značajsko pa uka željne mlade, ki si prizadevajo, da so vsak dan boljši, »torej da so ambiciozni; moto naše Šole za častnike je Za ljudi z jasnim ciljem«.

Sicer pa, pravi sogovornik, vojska ponuja nabor več kot 50 poklicev, tako da je mogoče koristno uporabiti znanje z vsakega strokovnega področja. V šoli za častnike, ki ima prostore v CVŠ v mariborski Kadetnici, se letos izobražuje 41 kandidatov in osem kandidatk za častnike, med njimi so profili s področja obramboslovja, varstvoslovja, strojništva, tudi magistra kiparstva, diplomirana restavratorka.

»Po tem, ko bodo opravili ta del izobraževanja in pridobili čin poročnika, bo sledila razporeditev v enote Slovenske vojske, kjer bodo pridobili še specialistična znanja rodu, kjer bodo začeli delati,« je opisal Kovačić in dodal, da se v Centru vojaških šol poleg celotne vertikale izobraževanj za pridobitev vojaških činov ukvarjajo tudi z znanstvenoraziskovalnim delom, ki je zdaj vezano predvsem na nove tehnologije in spoznanja.

V okviru centra pa delujeta tudi šola za tuje jezike, kjer poleg prevajanja in usposabljanja posameznikov med drugim razvijajo tudi vojaško terminologijo ter gostijo vojaški muzej.

Od profesorja zgodovine do namestnika poveljnika učne čete

Z dvema diplomama v žepu in izkušnjami kot profesor zgodovine je Kovačić želel preizkusiti vojaški poklic. Osnovno veščinsko usposabljanje je opravil v Vipavi, sledilo je osemmesečno šolanje na šoli za častnike, kjer je pridobil čin poročnika, nato pa bil razporejen na specializacijo za častnika pehote v 74. pehotni polk. Po šestih mesecih je postal poveljnik voda v tem polku.

Kovačić se je v petih letih na tej funkciji udeležil tudi dveh misij na Kosovu. Po vrnitvi domov je napredoval v namestnika poveljnika čete, v kateri je od 130 do 150 vojakov, po dveh letih je postal namestnik v učni četi na šoli za častnike.

»Zelo sem zadovoljen, da lahko opravljam to delo, saj s tem lahko neposredno prenašam znanje in izkušnje na nove generacije, gre pa tudi za vzgojo bodočih pripadnikov in pripadnic vojske, motiviranje, kar bodo potem oni prenašali naprej,« je s širjenjem odgovornosti in vpliva zadovoljen sogovornik, ki se že veseli naslednjega koraka v karieri. Priložnost vidi v katedri vojaških ved, kjer bi bil predavatelj na tečajih za višje častnike s fokusom na vojaški zgodovini.