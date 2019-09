Vojaški odbor Nata v Ljubljani za nespremenjeno izvajanje misije v Afganistanu

Konference vojaškega odbora Nata so se udeležili najvišji vojaški poveljniki 28 članic Nata in civilni predstavnik Islandije. Neuradni del bo potekal še v nedeljo. Vojaški odbor je najvišji vojaški organ Nata. V prvi vrsti skrbi za oblikovanje vojaških nasvetov Severnoatlantskemu svetu in daje usmeritve obema strateškima poveljstvoma. Odbor je povezava med političnimi odločevalci in Natovo vojaško strukturo.

Vojaški odbor zveze Nato se je na konferenci, ki se je danes zaključila v Ljubljani, zavezal, da bo zavezništvo še naprej v nespremenjeni obliki izvajalo misijo v Afganistanu Odločna podpora, je po konferenci povedal predsedujoči vojaškemu odboru, britanski letalski generalKot je še pojasnil Peach, Nato ostaja zavezan Afganistanu in bo še naprej izvajal misijo Odločna podpora, v okviru katere uri afganistanske vojake. Zavezništvo je zavezano omogočiti okrepitev afganistanskih sil, da bi same zagotovile pogoje za mir ter stabilnost in varnost države, je dejal.V odgovoru na vprašanje o propadu mirovnih pogajanj med ZDA in talibani je povedal, da je Natovo stališče jasno in da si zavezništvo prizadeva za politično rešitev konflikta. Glede morebitnega umika sil, ki jih je med drugim napovedoval ameriški predsednik, pa je Stuart dejal zgolj, da se članice o potezah posvetujejo med seboj.Načelnica generalštaba Slovenske vojskeje medtem povedala, da Slovenija trenutno sodeluje v 12 mednarodnih misijah in operacijah, pri čemer do konca leta ne pričakuje sprememb. Slovenski vojaki so nameščeni tudi v Afganistanu.Ravno prek sodelovanja v misijah in operacijah Slovenija izkazuje svojo kredibilnost v zavezništvu, je poudarila.Kot je povedal Peach, so načelniki vojsk 28 članic Nata in civilni predstavnik Islandije, ki nima vojske, na konferenci pregledali in ponovno potrdili zavezanost tudi drugim misijam in operacijam. »Zavedamo se današnjih izzivov v varnostnem okolju in poudarjamo pomen trdne odvračalne in obrambne drže,« je poudaril.Odvračalna in obrambna drža evroatlantskega območja je bila tudi ena od tem pogovorov vojaškega odbora. »Naše odvračanje in obramba temeljita na ustrezni mešanici jedrskih, konvencionalnih in raketnih obrambnih zmogljivosti,« je pojasnil.Po Stuartovih besedah so govorili še o pripravljenosti in odzivnosti zavezništva. V hitro spreminjajočem se varnostnem okolju so se zavezali k pospešitvi odločanja na strateško vojaški ravni.Predsedujoči vojaškemu odboru se je zahvalil tudi Ermenčevi in Slovenski vojski za organizacijo konference. Zahvalil pa se je tudi Slovencem, ki so se pred 15 leti odločili za članstvo v zavezništvu. »Dobro je imeti prijatelje,« je v slovenskem jeziku sklenil novinarsko konferenco.Ermenčeva je ob tem poudarila, da je Sloveniji in Slovenski vojski v veliko čast, da lahko ob 70-letnici Nata in 15-letnici članstva Slovenije v zavezništvu gosti konferenco vojaškega odbora. Delo tega odbora je namreč ključno za prilagajanje Nata na novo varnostno okolje, v katerem se lahko izzivom zoperstavimo zgolj enotni, je izpostavila.Minister za obramboje že dopoldne ob začetku konference izrazil zadovoljstvo, da konferenco Slovenija gosti prav v letu, ko obeležujemo 70-letnico Nata in 15-letnico članstva Slovenije v tej organizaciji. Opozoril je na velike spremembe varnostnega okolja v poldrugem desetletju in na nujnost sodelovanja držav pri soočanju z grožnjami, ki ne poznajo meja.Poudaril je pomen investicij v vojaško oborožitev in opremo, ki naj bo premišljeno izbrana. Posebno pozornost je namenil operacijam pod vodstvom Nata in dejal, da več kot šest odstotkov pripadnikov Slovenske vojske deluje na območju Zahodnega Balkana, v Latviji in Afganistanu. Izpostavil je, da je stabilen Zahodni Balkan v strateškem interesu naše države, vključevanje držav regije v evroatlantske integracije je gonilo sprememb, zato Slovenija še naprej podpira politiko odprtih vrat zavezništva.