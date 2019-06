Vojaški sindikat vložil kazensko ovadbo proti ministru Erjavcu

Za časa Erjavčevega ministrovanja se je po mnenju SVS stanje v vojski močno poslabšalo, danih je bilo menda mnogo obljub, ki se niso udejanjile. FOTO: Jure Eržen/Delo

Sindikat vojakov Slovenije (SVS) in njegov predsedniksta danes vložila kazensko ovadbo in zasebno tožbo proti ministru za obrambo, so sporočili iz sindikata. Ovadbo so vložili zaradi domnevnih kršitev sindikalnih pravic, zlorabe uradnega položaja in nevestnega dela v službi.Zasebna tožba je bila medtem vložena zaradi domnevne razžalitve, žaljive obdolžitve in samovoljnosti, so še pojasnili v SVS.V sindikatu so pri tem opozorili na po njihovi oceni nesprejemljiva dejanja ministra Erjavca in njegove domnevno neresnične izjave v zadnjih dveh mesecih, s katerimi naj bi škodil ugledu Slovenske vojske in njenih pripadnikov.Za časa Erjavčevega ministrovanja se je po mnenju SVS stanje v vojski močno poslabšalo, danih je bilo menda mnogo obljub, ki se niso udejanjile.Pri tem so v SVS navedli ukinitev 19-odstotnega dodatka po zamenjavi načelnika generalštaba, sprejetje vladne uredbe o plačah v vojski, ki naj bi še bolj porušila vojaško hierarhijo s plačami, ter neizvajanje sklepa vlade o dodeljevanju dodatkov v vojski, kot je zapisan.»Z obsodbo Sindikata vojakov Slovenije v obrazložitvah odpovedi pogodbe za delovanje se je minister postavil v vlogo sodnika, sindikat je obsodil kršenja pogodbe z ministrstvom in predpisov,« so še prepričani v sindikatu, kjer so za omenjeno odpoved izvedeli od novinarjev. To po navedbah SVS kaže na populizem in krnjenje ugleda organizacije zaposlenih v Slovenski vojski.Erjavec je prav tako lahkotno zavrnil predlog sindikata zaposlenih v Slovenski vojski za oblikovanje komisije za pomirjanje, ki je predvidena v pogodbi za njegovo delovanje z ministrstvom, so še navedli.»Zaupanje v ministra smo izgubili že pred časom, zaradi krnjenja ugleda Sindikata vojakov Slovenije in njegovega predsednika, Slovenske vojske in njenih pripadnikov moramo na sodišče, da dokažemo, da dejanja in širjenje neresnic ministra za obrambo Karla Erjavca niso sprejemljiva,« so zapisali v SVS. Prepričani so tudi, da bodo na sodiščih dokazali, da so Erjavčeva dejanja kazniva.