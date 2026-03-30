Vojna brez diplomacije, prva žrtev je resnica

Paradoksalno je, da so ZDA že po napadih lani poleti zatrjevale, da so uničili vse vitalne zmogljivosti iranske vojske, sedanji napadi na Iran trajajo že več kot štiri tedne in ameriška stran spet trdi, da je uničila vse, kar je menda uničila že lani poleti. Tako o vojni, v kateri kot običajno najprej umre resnica, je pa tokrat povsem odrinila tudi diplomacijo, pravi generalmajor in nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske Alojz Šteiner.

V spreminjajočem se svetovnem redu, v katerem šteje moč in se ne menijo za majhne, general vidi resno tveganje, da bi EU zdrsnila v federalizem z enim predsednikom, skupno vojsko ter skupno monetarno in zunanjo politiko. »Potem bomo mi, majhni, morali hudičevo paziti, kako bomo ohranili nacionalno identiteto,« svari general Šteiner.