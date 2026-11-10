Vojna je velik posel, tudi za slovenska podjetja

Tehnološki razvoj obrambne industrije, ki poskuša slediti hitrim spremembam na sodobnem bojišču, je lahko priložnost za slovenska podjetja in njihove napredne rešitve, je ob odprtju drugega mednarodnega sejma obrambne industrije SIDEC 2026 dejal obrambni minister Valentin Hajdinjak. Nekoč močna slovenska obrambna industrija je z razvojnimi vlaganji obrambnega ministrstva dobila nov zagon, a do tržnega uspeha bo še dolga pot, opozarja direktor Grozda obrambne industrije Slovenije Boštjan Skalar. Ker smo v Evropi mir predolgo jemali kot nekaj samoumevnega, so danes ob močno spremenjenih varnostnih razmerah številne evropske države primorane pospešiti vlaganja proračunskih sredstev v krepitev obrambe, je spomnil minister Hajdinjak. »Ne zato, ker bi si želeli vojne, temveč zato, ker želimo ...