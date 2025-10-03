Vojna med Izolo in Piranom bi skoraj zapravila šolo

V nadaljevanju preberite:

Malo je manjkalo, pa bi občine slovenske Istre ostale brez vlaganj v Center za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami Elvire Vatovec v Strunjanu. Izolski župan Milan Bogatič bi bil moral do torka podpisati dokument, s katerim so se občine zadnji hip prijavile na državni razpis za sofinanciranje dograditve šole, vendar so izolski svetniki tik pred zdajci sprejeli sklep, ki ni omogočal primerne prijave za pridobitev državnega denarja. Zadrego je zadnji hip rešil piranski župan Andrej Korenika.

Število otrok s posebnimi potrebami tudi v Sloveniji strmo narašča, šola Elvira Vatovec v Strunjanu pa je še posebej po izselitvi iz denacionaliziranega samostana že več let v neprimernih in premajhnih prostorih.