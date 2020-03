FOTO:Vojska: do nadur z udeležbo na športnih dogodkih

Foto: Jure Eržen/Delo

»Nadurno delo lahko ukaže poveljnik bataljona, njemu enake ali višje enote, ki mora obrazložiti razloge za uvedbo nadurnega dela, pri čemer nadurnega dela ni mogoče ukazati za opravljanje nalog, ki spadajo med redne dejavnosti pripadnikov, če s temi pravili službe ni drugače določeno,« piše v 219. členu Pravil službe v SV.

Ljubljana – »Nekateri sistem, kjer je zaradi pomanjkanja ljudi veliko nadur, izkoriščajo,« pravi neimenovani vir, ki opozarja na veliko število nadur v Slovenski vojski. Poleg presežkov ur, ki jih morajo posamezniki izkoristiti v šestmesečnem obdobju do konca junija oziroma do konca decembra, je imel lani vsak pripadnik SV v povprečju 81 nadur, ki se jih izplača. Nekateri pa dobijo nadure z udeležbo na različnih športnih tekmovanjih in podobnih prireditvah.Če bi bilo v SV zaposlenih 7254 pripadnikov, kot predvideva Srednjeročni obrambni program za obdobje 2018–2023, in se ne bi povečeval obseg nalog - kot sta podpora policiji pri preprečevanju nezakonitih prehodov državne meje in helikopterska nujna medicinska pomoč na območju celotne države -, bi bili podatki o nadurah zagotovo drugačni.Tako pa so pripadniki SV lani v prvi polovici leta, ko jih je bilo 6504, imeli 350.546 neizkoriščenih presežnih prerazporejenih ur oziroma povprečno 54 nadur na posameznika. »Eden od razlogov za večje število ur v prvem referenčnem obdobju so regijske vaje, ki so se odvijale maja in junija 2019, to je skoraj do konca referenčnega obdobja. Zato pripadniki, ki so delali med vajami v prerazporejenem delovnem času, ur niso mogli izkoristiti,« pravijo na ministrstvu za obrambo.V drugem referenčnem obdobju, to je od julija do decembra lani, ko je bilo v SV zaposlenih 6402 ljudi, so zabeležili 171.389 neizkoriščenih presežnih ur, kar je povprečno 27 ur na pripadnika. Skupno je bilo lani v SV 521.935 nadur oziroma 81 nadur na posameznika. Ministrstvo je za nadure izplačalo 7,1 milijona evrov. »Vsi pripadniki SV so nadpovprečno obremenjeni,« pravijo na ministrstvu.Neimenovani vir pa dodaja, da za številne nadure v resnici ni druge rešitve, ker pripadnikov številnih enot – kot so na primer piloti – ni dovolj, delo pa mora biti opravljeno, tako kot je določeno v Programu dela. Ta določa obseg, vrsto in vsebino nalog.Problematične pa so nadure, ki nastajajo v prostem času posameznika, ki je sicer zaposlen v SV, pravi vir: »Gre za udeležbo na dogodkih kot je pohod na Dražgoše, mali kraški maraton ali Tek treh src. Tu ne gre za udeležbo pripadnikov častne čete, ampak posameznike iz SV, ki se športno udejstvujejo, dobijo nadure, a na dogodku ne nastopajo kot pripadniki SV.«Na izrecno vprašanje Dela, ali te trditve držijo, so na ministrstvu odgovorili, da se pripadniki SV - med katere sodijo generali, častniki, podčastniki, vojaki, vojaški uslužbenci in civilne osebe, ki ne opravljajo vojaške službe, »udeležujejo različnih športnih tekmovanj in kulturno-zgodovinskih dogodkov po predhodni odobritvi nadrejenega in so tja napoteni z ukazom.«»SV z udeležbo na različnih športnih tekmovanjih in drugih prireditvah skrbi za psihofizično pripravljenost svojih pripadnikov, krepi kolektivni duh ter dviguje ugled organizacije z izjemnimi rezultati, ki jih pripadniki dosegajo. To je tudi priložnost za spodbujanje zdrave tekmovalnosti in doseganja višje ravni usposobljenosti ter večje učinkovitosti. Slovenska vojska z udeležbo na kulturno-zgodovinskih prireditvah neguje slovensko tradicijo in zgodovinski spomin,« pravijo na ministrstvu za obrambo.Vse to po mnenju sogovornika ne bi bilo problematično, če bi na teh dogodkih nastopali kot predstavniki SV – torej v opremi, ki bi kazala, da so njeni pripadniki -, če bi bilo to omogočeno vsem in če ne bi bil ukaz generalštaba, da je potrebno presežke ur koristiti, ne pa izplačevati nadure. »Tako pa nekateri zaobidejo sistem in na tak način na pol leta prejmejo za nadure tudi po petsto ali sedemsto evrov,« pravi vir.